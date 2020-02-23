В Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою



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Обсервацію евакуйованих українців не продовжуватимуть

Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу

Інкубаційний період коронавірусу Covid-2019 може сягати понад 3 тижні. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, влада китайської провінції Хубей повідомила про випадок, який стався з чоловіком на прізвище Цзян у місті Шеньнунцзя.

Чоловік з 24 січня перебував у тісному контакті зі своєю зараженою коронавірусом сестрою, а 20 лютого у нього з’явилася температура.

Зазначається, що наступного дня після виникнення симптомів хвороби чоловік зробив тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Даний випадок показує, що інкубаційний період коронавірусу сягає не 14 днів, як лікарі вважали раніше, а понад три тижні. Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу в Китаї та світі.

Тим часом в українському Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців і іноземців, які перебувають в Нових Санжарах, не збільшуватимуть. Обсервація триватиме 14 днів.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, відповідаючи на питання журналістів про нібито продовження інкубаційного періоду коронавірусу, послався на офіційну інформацію і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, передає Укрінформ.

Нагадаємо, станом на ранок 23 лютого у Китаї від коронавірусу померли 2442 людини, кількість підтверджених випадків зараження сягнула 76 936. Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.