Українсько-польські стосунки не є настільки трагічними. І ось чому
«Лише спільно ми можемо перемогти ворога, який хоче знищити як Україну, так і Польщу»
Польща не блокуватиме вступ України в Європейський Союз через Волинську трагедію. Той, хто виступає проти цього – підіграє Путіну.
Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда. Це була відповідь на заяву тамтешнього міністра оборони. Владислав Косіняк-Камиш сказав: якщо Україна не змінить свого ставлення до Волинської трагедії, то Польща може блокувати вступ України до ЄС.
Ці розмови про минуле тут, в Польщі, стали частиною внутрішньо політичного дискурсу і повторюються від виборів до виборів. Політики на цих розмовах намагаються заробити собі політичний капітал. Але насправді українсько-польські стосунки не є настільки трагічними.
Нині Польщі завершилася українсько-польська парламентська асамблея. Це великий захід. З початку повномасштабного вторгнення українські й польські парламентарі не збиралися разом для того, щоб говорити про майбутнє.
З польськими колегами ми багато говорили про економічну співпрацю, допомогу в євроінтеграції України, війну, гібридні загрози та інформаційну безпеку. Всі ці теми близькі і українцям, і полякам. Всі ми розуміємо, що перемогти Росію та відстояти демократію у світі можемо лише спільно.
І хто б не намагався спекулювати нашим минулим, різним ставленням до нього, хто б не намагався змінювати це ставлення в своєму суспільстві, – з цього нічого не вийде, тому що спільний стратегічний інтерес завжди важливіший.
Я хочу подякувати всім польським колегам і українським колегам, які брали участь в Асамблеї. Ми починаємо працювати. Наступна Асамблея обов'язково відбудеться в Києві, в Україні.
А вже незабаром, 19 і 20 листопада, в межах Форуму «Віа Карпатія» Всеукраїнський демократичний форум в Києві відбудеться великий польсько-український форум. Ми продовжимо обговорювати декілька важливих тем. Зокрема, співпрацю в енергетичній галузі та обороні.
Лише спільно ми можемо перемогти ворога, який хоче знищити як Україну, так і Польщу. Протистояти йому можуть лише справжні сильні європейські цінності. Цінності свободи, демократії, солідарності, які об'єднують весь Європейський Союз. Про це ми тут з поляками говорили і продовжимо говорити далі.
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