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Рівень забрудненості повітря у столиці знизився: деталі по районах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рівень забрудненості повітря у столиці знизився: деталі по районах
20 вересня Київ посідав перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 25 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 85.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –13 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –47.6 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 35.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 333 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 49 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 91 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –14.3 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –53.1 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 40.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 327.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 44 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 6.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28  загальний індекс якості повітря* – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 46.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –11.8 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –32.9 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 36.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 5.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 344.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 36.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97  загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 64.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –14 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –41 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 49.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 16 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 378.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 78 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 37.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22  загальний індекс якості повітря* – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 52 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –15.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –34.9 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 42.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 6.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 1361.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 76.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1  загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 71 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –19.4 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –47.5 мкг/м3;
  • Оксид вуглецю – 328.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 53.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26  загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –19.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –45.1 мкг/м3;
  • Озон – 35.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 407.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 8.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 36.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Сірководень – 9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 15.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом 25 вересня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. По Київщині прогнозується вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14°, вдень +23-28°. У Києві вночі +11-13°, вдень +25-27°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону.

20 вересня Київ посідав перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі. 

Теги: повітря вітер екологія Київ радіація

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