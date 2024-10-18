Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки

У Києві не зафіксовано руйнувань

У ніч на 18 жовтня окупанти здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по Україні. Ворожі дрони загрожували і Києву. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, військові відбивали атаку БпЛА майже п'ять годин. «Завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у столиці немає постраждалих чи руйнувань. «Вкотре наголошуємо – дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся укриттями», – додали у КМДА.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, вночі ворожі війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Як повідомлялося, щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі.

Згідно з повідомленнями, деякі дрони, пролетівши над територією Білорусі, повернулися назад в Україну. Інформації про те, чи були безпілотники збиті над Білоруссю, наразі немає.