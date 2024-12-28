Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні
Цілями атаки РФ були об’єкти критичної інфраструктури України, також РФ намагалась придушити українську ППО
фото з відкритих джерел

Росія змінила тактику, здійснюючи рідші, але масштабніші атаки

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд масованій ракетній атаці на Україну, яку РФ здійснила у ніч із 12 на 13 грудня. Відповідна інформація опублікована в X (Twitter) британського Міноборони.

Як зазначено, під час цієї атаки РФ використала стратегічну і тактичну авіацію, а також балістичні ракетні системи.

Крім того, додали у розвідці, кораблі Чорноморського флоту РФ запускали ракети «Калібр», а з чисельних пускових майданчиків запускались ударні дрони.

Загалом під час цієї атаки РФ застосувала близько 90 ракет і 180 ударних дронів.

Цілями атаки РФ були об’єкти критичної інфраструктури України, також РФ намагалась придушити українську ППО шляхом насичення атаки ударними дронами.

«Цілком імовірно, що Росія вирішила витратити час на створення запасів між ударами, а потім завдавати удари великими і нечастими хвилями, а не частішими і дрібнішими, як це було на початку року», – зазначили у відомстві.

При цьому у відомстві констатували, що Росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати ракети і дрони в меншій кількості «як каральний захід без попередження».

Нагадаємо, вранці 13 грудня по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українські йенергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

 

Читайте також:

Теги: росія Міноборони обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чого прагне Кремль у переговорах з Україною?
Путін пропонує Україні фінський варіант. Але це лише перший етап
26 грудня, 11:45
Повідомляється, що у Ростовській області нібито збито 30 дронів
У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
29 листопада, 02:11
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 9469 танків
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 грудня, 07:55
РФ має намір послабити протиповітряну оборону України та виявити мобільні вогневі групи
Окупанти значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW
3 грудня, 05:33
Українці впізнали своїх рідних на відео з військовополоненими
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
5 грудня, 09:46
Штучні цінові бар'єри на ринку залишають Україну без європейської електроенергії – Центр Разумкова
Штучні цінові бар'єри на ринку залишають Україну без європейської електроенергії – Центр Разумкова
7 грудня, 15:00
У звʼязку з рішенням уряду Словаччини від 28 серпня діяльність єдиного словацького консульства в Росії буде припинена з 31 грудня 2024 року
Словаччина закриє єдине консульство в Росії
5 грудня, 23:39
Повстанці святкують падіння режиму Башара Асада у Хомсі, Сирія
Крах режиму Асада. Що відомо про події в Сирії (фото)
8 грудня, 14:22
Призупинення надання послуги у застосунку «Резерв+» пов'язане із технічними роботами
Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»
17 грудня, 17:13

Події в Україні

В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці
В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні
Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні
Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському
Ексголовком ЗСУ розповів, яку пораду дав би Сирському
Офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку
Офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію
Солдат із елітного підрозділу армії КНДР розкрив у своєму щоденнику, чому вирішив воювати за Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
12K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
8115
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
4653
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
4169
Визначено найуспішнішу валюту 2024 року

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua