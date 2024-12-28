Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні

Росія змінила тактику, здійснюючи рідші, але масштабніші атаки

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд масованій ракетній атаці на Україну, яку РФ здійснила у ніч із 12 на 13 грудня. Відповідна інформація опублікована в X (Twitter) британського Міноборони.

Як зазначено, під час цієї атаки РФ використала стратегічну і тактичну авіацію, а також балістичні ракетні системи.

Крім того, додали у розвідці, кораблі Чорноморського флоту РФ запускали ракети «Калібр», а з чисельних пускових майданчиків запускались ударні дрони.

Загалом під час цієї атаки РФ застосувала близько 90 ракет і 180 ударних дронів.

Цілями атаки РФ були об’єкти критичної інфраструктури України, також РФ намагалась придушити українську ППО шляхом насичення атаки ударними дронами.

«Цілком імовірно, що Росія вирішила витратити час на створення запасів між ударами, а потім завдавати удари великими і нечастими хвилями, а не частішими і дрібнішими, як це було на початку року», – зазначили у відомстві.

При цьому у відомстві констатували, що Росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати ракети і дрони в меншій кількості «як каральний захід без попередження».

Нагадаємо, вранці 13 грудня по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українські йенергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.