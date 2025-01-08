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Подача рапортів у застосунку «Армія+» стала простішою: деталі від Міноборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Подача рапортів у застосунку «Армія+» стала простішою: деталі від Міноборони
Очікується, що у новій версії застосунку збережені військові відомості не будуть періодично видалятися, як це було раніше
фото з відкритих джерел

В оборонному відомстві кажуть, що оновлення значно спростить подання електронних рапортів 

Оновлення застосунка «Армія+» спростило подачу рапортів для військовослужбовців. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

У новій версії збережені військові відомості не будуть періодично видалятися, як це було раніше. В оборонному відомстві кажуть, що це значно спростить подання електронних рапортів.

Такі дані, як Армія ID командира чи назву посади тепер достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.

«Електронні рапорти поступово змінюють культуру всередині армії і показують переваги цифровізації для військових. Вони знають, що рапорти можна подавати без зайвої писанини, ручок спеціального кольору. Ми не зупиняємося на досягнутому, дослухаємося до відгуків і думок, щоб сервіс для захисників і захисниць ставав ще зручнішим. Так ми втілили те, про що нас просили. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, завдяки чому їх подання стає ще швидшим, ніж раніше», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Інтерфейс застосунку «Армія+»
Інтерфейс застосунку «Армія+»
фото: Міноборони України

Зберегти дані для подання рапортів можна в меню застосунка. Для цього треба обрати пункт «Налаштування», а потім «Військові відомості».

Також нещодавно в «Армія+» оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню. Тож збережені дані будуть надійно захищені.

У Міноборони додали, що на сьогодні в застосунку авторизовані 560 000 військовослужбовців. Усього доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку Армія+. Про плани реалізації цифрового документа для військових розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку. Вона зазначила, що це може бути реалізовано після запуску Єдиного реєстру військовослужбовців.

До слова,  Міністерство оборони легалізувало електронні рапорти, які подаються через застосунок «Армія+» або систему електронного документообігу, а також спростило вимоги до оформлення паперових рапортів та встановило терміни їх розгляду.

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Теги: армія застосунок Міноборони

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