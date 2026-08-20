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Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Китай знайшов цікаву заміну традиційним літнім канікулам
Китайські школярі вивчають штучний інтелект під час літніх канікул
фото з відкритих джерел

Навчальні поїздки з програмування та робототехніки стали одним із популярних форматів літнього відпочинку школярів у Китаї

У Китаї цього літа кількість бронювань навчальних поїздок для дітей, присвячених штучному інтелекту, зросла на 370% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu Agency.

За інформацією, яку наводить Anadolu Agency, такі поїздки стали популярнішими за деякі традиційні літні програми для школярів, зокрема табори з вивченням англійської мови та військової тематики.

Під час таких поїздок школярі початкових і середніх класів не просто слухають лекції про технології. Вони вчаться програмувати, створюють прості моделі штучного інтелекту, працюють із датчиками та роботами.

Частину програм проводять технологічні компанії. Інші передбачають участь дітей у змаганнях із робототехніки. Наприклад, школярі можуть створювати роботів або розробляти технології для так званих «розумних» міст.

Окремий напрям – навчання робототехніки. У деяких програмах діти можуть самостійно програмувати гуманоїдних роботів – машин, які за формою нагадують людину. Про поширення таких навчальних поїздок у червні повідомляло китайське державне агентство Xinhua.

Популярність таких програм пов'язана з державною політикою Китаю. Влада країни хоче, щоб школярі змалку отримували навички роботи зі штучним інтелектом, оскільки технологія дедалі активніше використовується в економіці та на ринку праці.

У квітні Міністерство освіти Китаю разом з іншими державними відомствами представило план «Штучний інтелект + освіта». Він передбачає навчання основам роботи зі штучним інтелектом у школах, підготовку фахівців у цій сфері та підвищення цифрових навичок учителів.

Окремо документ передбачає використання штучного інтелекту під час позашкільних занять і навчальних поїздок. До 2030 року Китай планує створити систему ШI-освіти, яка охоплюватиме різні рівні навчання.

Водночас навколо такого навчання формується окремий комерційний ринок. Приватні освітні компанії пропонують батькам спеціальні літні табори та навчальні поїздки. Деякі програми коштують від майже 10 тис. до понад 30 тис. юанів – приблизно від 66 тис. до 200 тис. грн.

Таким чином, у Китаї штучний інтелект поступово стає частиною не лише шкільної програми, а й літнього відпочинку дітей. Навчальні табори та поїздки зі штучного інтелекту перетворюються на окремий напрям позашкільної освіти, який активно розвивається на тлі державної підтримки технологій.

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Теги: школярі штучний інтелект навчання технології Китай освіта

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