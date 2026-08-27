Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях

Під ударом опинилися Київ, Одеса, Харків, Миколаївщина, Запоріжжя, Кривий Ріг і Кременчук

Уночі Росія завдала чергового комбінованого удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками одразу по кількох регіонах України – від Києва до узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали, Повітряні сили та керівників обласних військових адміністрацій.

Що відомо станом на зараз

За попередньою інформацією моніторингових каналів, по Запоріжжю ворог застосував дві балістичні ракети типу KN-23 північнокорейського виробництва, по Кременчуку – дві ракети «Іскандер-М» із касетними бойовими частинами. Повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння з району Курська та Брянська оголошувалася в кількох областях одночасно.

Київ і область

Столиця та передмістя також опинилися під комбінованою атакою дронів і балістики – в напрямку міста зафіксовано кілька балістичних цілей, у Києві пролунала серія вибухів. Загроза для півночі й північного сходу області зберігалася на векторах Великої Димерки, Броварів, Жукиного, Вишгорода та Кіптів.

03:28 Оновлення

У Києві повторно пролунала серія вибухів – місто вкотре атакували балістичними ракетами.

03:43 Оновлення

У Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється, повідомила Київська міська військова адміністрація.

04:15 Оновлення

У Києві вкотре оголосили повітряну тривогу – відбій попередньої протривав лише п'ятнадцять хвилин. Повітряні сили попереджали про наближення ворожих безпілотників. У столиці працює протиповітряна оборона.

04:51 Оновлення

За повідомленням КМВА у Шевченківському районі столиці фіксується падіння уламків на території навчального закладу.

Схід і Придніпров'я. У Кривому Розі, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, зафіксовано влучання двох балістичних ракет. Вибухи також лунали на Полтавщині, у Кременчуці й Павлограді. У Запоріжжі внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків та жінка – пошкоджено автівку та кілька будівель, на місці влучання виникла пожежа, постраждалим надають допомогу.

Фото: Запорізька ОВА / Telegram

«Кривий Ріг атаковано двома балістичними ракетами. Атаковано промислове підприємство міста. На зараз двоє поранених, не важкі», – повідомив Вілкул.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, після атаки на місці працюють екстрені служби, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Південь. Одночасно масованого нальоту дронів зазнали Одещина та Миколаївщина. За попередніми даними, у напрямку Дмитрівки й Миколаєва прямувало п'ять БпЛА, ще три – з боку моря на Очаків і Рибаківку. На Одещині зафіксовано рух трьох безпілотників курсом на Тузли й Татарбунари, ще один дрон – у районі Затоки. Крім того, за інформацією моніторингових каналів, по Одесі та Чорноморську спрямовано кілька балістичних ракет.

Протягом наступних близько двадцяти хвилин ситуація на півдні загострилася: за даними моніторингових каналів, масштабного удару зазнали порти Одеси та Чорноморська. По Чорноморському порту застосовано керовані авіабомби (КАБи), по обох портах – крилаті ракети «Бандероль» та ударні безпілотники типу «Герань». За попередніми підрахунками, по Одеському порту ворог запустив п'ять ракет, по Чорноморському – від чотирьох до шести, також зафіксовано невстановлену кількість дронів і КАБів.

Інші області. Поодинокі цілі рухалися також на Черкащині (у напрямку Золотоноші й Чорнобая), Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині (вектори Петропавлівки, Покровського, Семенівки та Липової Долини). Основний масив ворожих БпЛА концентрувався на прибережній смузі Миколаївщини й Одещини, паралельно тривож ущільнювалося кільце навколо Києва з півночі та сходу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється, «Главком» стежить за розвитком подій.

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Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

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