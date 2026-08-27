Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
Інформація про наслідки атаки уточнюється
фото ілюстративне

Під ударом опинилися Київ, Одеса, Харків, Миколаївщина, Запоріжжя, Кривий Ріг і Кременчук

Уночі Росія завдала чергового комбінованого удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками одразу по кількох регіонах України – від Києва до узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали, Повітряні сили та керівників обласних військових адміністрацій.

Що відомо станом на зараз

За попередньою інформацією моніторингових каналів, по Запоріжжю ворог застосував дві балістичні ракети типу KN-23 північнокорейського виробництва, по Кременчуку – дві ракети «Іскандер-М» із касетними бойовими частинами. Повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння з району Курська та Брянська оголошувалася в кількох областях одночасно.

Київ і область

Столиця та передмістя також опинилися під комбінованою атакою дронів і балістики – в напрямку міста зафіксовано кілька балістичних цілей, у Києві пролунала серія вибухів. Загроза для півночі й північного сходу області зберігалася на векторах Великої Димерки, Броварів, Жукиного, Вишгорода та Кіптів.

03:28 Оновлення

У Києві повторно пролунала серія вибухів – місто вкотре атакували балістичними ракетами. 

03:43 Оновлення

У Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється, повідомила Київська міська військова адміністрація.

04:15 Оновлення

У Києві вкотре оголосили повітряну тривогу – відбій попередньої протривав лише п'ятнадцять хвилин. Повітряні сили попереджали про наближення ворожих безпілотників. У столиці працює протиповітряна оборона.

04:51 Оновлення

За повідомленням КМВА у Шевченківському районі столиці фіксується падіння уламків на території навчального закладу.

Схід і Придніпров'я. У Кривому Розі, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, зафіксовано влучання двох балістичних ракет. Вибухи також лунали на Полтавщині, у Кременчуці й Павлограді. У Запоріжжі внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків та жінка – пошкоджено автівку та кілька будівель, на місці влучання виникла пожежа, постраждалим надають допомогу.

Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях фото 1
Фото: Запорізька ОВА / Telegram

«Кривий Ріг атаковано двома балістичними ракетами. Атаковано промислове підприємство міста. На зараз двоє поранених, не важкі», – повідомив Вілкул.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, після атаки на місці працюють екстрені служби, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Південь. Одночасно масованого нальоту дронів зазнали Одещина та Миколаївщина. За попередніми даними, у напрямку Дмитрівки й Миколаєва прямувало п'ять БпЛА, ще три – з боку моря на Очаків і Рибаківку. На Одещині зафіксовано рух трьох безпілотників курсом на Тузли й Татарбунари, ще один дрон – у районі Затоки. Крім того, за інформацією моніторингових каналів, по Одесі та Чорноморську спрямовано кілька балістичних ракет.

Протягом наступних близько двадцяти хвилин ситуація на півдні загострилася: за даними моніторингових каналів, масштабного удару зазнали порти Одеси та Чорноморська. По Чорноморському порту застосовано керовані авіабомби (КАБи), по обох портах – крилаті ракети «Бандероль» та ударні безпілотники типу «Герань». За попередніми підрахунками, по Одеському порту ворог запустив п'ять ракет, по Чорноморському – від чотирьох до шести, також зафіксовано невстановлену кількість дронів і КАБів.

Інші області. Поодинокі цілі рухалися також на Черкащині (у напрямку Золотоноші й Чорнобая), Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині (вектори Петропавлівки, Покровського, Семенівки та Липової Долини). Основний масив ворожих БпЛА концентрувався на прибережній смузі Миколаївщини й Одещини, паралельно тривож ущільнювалося кільце навколо Києва з півночі та сходу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється, «Главком» стежить за розвитком подій.

Новина доповнюється...

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1646-й день повномасштабної війни

Читайте також:

Теги: балістичні ракети Запоріжжя пожежа росія Одеса Миколаївщина Кривий Ріг Одещина Миколаїв жінка озброєння столиця населення ворог поранення тривога Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Трамп насправді бачить миротворчість?
Трамп тисне на союзників і заграє з ворогами: куди веде політика США
18 серпня, 15:50
Після початку повномасштабної війни Путін рідко виходив до людей
Журналісти знайшли дивний зв'язок між кризами в Росії та поведінкою Путіна
27 липня, 12:21
Максим Покровський показався на Харківщині
Максим Покровський звернувся до росіян з Ізюма (відео)
13 серпня, 12:40
Із 2022 року з продажу в Росії зникло близько 600 найменувань книжок через цензурні причини
Російське видавництво зацензурувало автобіографію Папи Франциска
17 серпня, 03:07
Керуюча компанія заявила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав
Грецький танкер, який перевозив російську нафту, зазнав нападу в Чорному морі
17 серпня, 21:07
Юлія Серебрякова попри своє весілля прийшла на важливий захід
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
Вчора, 15:54
Через загрозу авіаудару РФ на Донеччині скасували церемонію прощання з відомим пошуковцем
Окупанти зірвали прощання з пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині
8 серпня, 04:51
Кремль не побачив передумов для миру з Україною
Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні
20 серпня, 17:55
Під час візиту Лієва Шрайбера до зруйнованого будинку в Києві знову залунала тривога
Голлівудський актор Лієв Шрайбер на власні очі побачив руйнування в Солом’янському районі Києва
21 серпня, 17:25

Події в Україні

У Києві та низці областей вкотре оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей вкотре оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей після масованої атаки оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей після масованої атаки оголошено відбій повітряної тривоги
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
Повітряна тривога в столиці тривала 18 хвилин
Повітряна тривога в столиці тривала 18 хвилин
Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій
Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
83K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
41K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
40K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua