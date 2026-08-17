Хто вчитиме дітей? У київських вишах нульовий набір на вчителів хімії

У столиці на програму підготовки вчителів хімії подали 15 заяв

У Києві наразі не зарахували жодного вступника на програму підготовки майбутніх учителів хімії. Водночас вступна кампанія ще триває, тож кількість зарахованих може змінитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу «Вступ.освіта.ua».

В Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова – єдиному столичному університеті, де у 2026 році можна було здобути освіту за програмою підготовки вчителів хімії, – цього року подали 15 заяв. Саме стільки вступників виявили бажання навчатися за відповідною освітньою програмою. Водночас станом на зараз жодного з них не зарахували. Тобто на цей момент у Києві немає жодного нового зарахованого студента, який розпочне навчання за програмою підготовки вчителів хімії.

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), у 2025 році на цю освітню програму подали 16 заяв, шістьох вступників зарахували на бюджет. Цьогоріч заяв майже стільки ж – 15, однак наразі не зарахували жодного.

Схожа ситуація склалася і з підготовкою майбутніх учителів фізики. У 2026 році здобути таку освіту в Києві можна було у двох університетах – Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Загалом вступники подали 14 заяв: 10 – до університету імені Михайла Драгоманова та чотири – до КНУ імені Тараса Шевченка. Наразі зараховано лише двох вступників, і обидва навчатимуться в університеті імені Михайла Драгоманова: один за кошти державного бюджету, другий – за контрактом.

Раніше «Главком» писав, що під час вступної кампанії-2026 низка вузькопрофільних спеціальностей залишилася майже без уваги абітурієнтів. Зокрема, на фізику та астрономію вступники подали 977 заяв, на металургію – 1125, а на богослов’я – 347. Загалом до українських закладів вищої освіти цьогоріч подали майже 1,2 млн заяв.