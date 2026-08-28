Як заробити на системах зберігання енергії: пояснення експерта

У періоди літньої спеки дохідність одного циклу для двогодинної батареї може сягати близько 30 тис. грн на 1 МВт

В компанії D.TRADING, що входить в Групу ДТЕК, розповіли, як інвестори можуть заробляти на системах накопичення енергії. Про це йдеться в матеріалі галузевого видання ExPro.

«Технології гнучĸості та наĸопичення елеĸтроенергії створені для заробітĸу на різноманітних ринĸових ситуаціях. Максимальний результат дає саме міĸс роботи на усіх доступних сегментах ринĸу. Поточна волатильність українського ринку створює для цього значні можливості. У періоди літньої спеки дохідність одного циклу для двогодинної батареї може сягати близько 30 тис. грн на 1 МВт», – зазначає керівник відділу по роботі з ВДЕ, УЗЕ та розподіленою генерацією D.TRADING Єгор Захарченко.

За оцінкою D.TRADING, двогодинна батарея може окупитися приблизно за 3-4 роки – при капітальних інвестиціях до €300 тис. на 1 МВт потужності і за умови ефективного комерційного управління.

Водночас керівник європейського напряму торгівлі електроенергією Станіслав Дудка додав, що розвиток накопичувачів у Болгарії, Румунії, Греції та інших країнах, міждержавні перетоки та подальша інтеграція європейських ринків впливають на торгові можливості за межами окремої країни.

«Батарея конкурує не лише з батареєю за сусідньою підстанцією. У дедалі більш інтегрованому європейському ринку накопичувачі в одній країні впливають на цінові можливості в сусідніх ринках», – зазначає Дудка.

Зазначається, що для українського інвестора це означає, що при моделюванні проєкту потрібно враховувати не лише прогноз українського ринку, а й розвиток накопичувальних і маневрових потужностей у сусідніх країнах.

«Інвестиційна цінність BESS дедалі більше визначатиметься не лише інвестиціями, потужністю та ємністю батареї. На перший план виходять якість прогнозування, доступ до кількох сегментів ринку, комбінація різних джерел доходу, регіональна торгова експертиза, кредитна якість контрагента та правильно структурований контракт. Побудувати батарею – це лише перша частина інвестиційного рішення. Друга – визначити, хто і за якою моделлю управлятиме її доходом протягом наступних років», – підсумували в матеріалі.