Туман, ожеледиця, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 19 грудня
У Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла
Сьогодні, 19 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У південній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями туман; на північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у західних, більшості південних областей та в Криму 6-11° тепла; на сході країни вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
На Київщині теж буде хмарно з проясненнями, проте без опадів.
Вітер південно-західний , 5-10 м/с.
Температура вночі від -2° до +3°, вдень 4-7° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.
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