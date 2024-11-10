Ізраїльська авіація атакувала будинок у Дамаску – полювала на бойовиків «Хезболли»

Повідомляють про смерть трьох осіб і кількох постраждалих

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали точкових авіаударів по будівлі в південно-східному передмісті Дамаска Сейїд-Зейнаб. Про це повідомляють сирійські ЗМІ.

За інформацією The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), удари були націлені на квартири, в яких проживають бойовики «Хезболли». Повідомляють про смерть трьох осіб і кількох постраждалих.

Ізраїльські ВПС завдали точкових авіаударів по будівлі в південно-східному передмісті Дамаска Сейїд-Зейнаб. Про це повідомляють сирійські ЗМІ.



За інформацією The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), удари були націлені на квартири, в яких проживають бойовики Хезболли. pic.twitter.com/ZrFCnVnpqP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 10, 2024

Раніше ізраїльська армія провела операцію, в ході якої з повітря були знищені об'єкти, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» в Сирії. Ліквідовано керівника розвідувального підрозділу угруповання Махмуда Мохаммеда Шахіна.

Також угруповання «Хезболла» випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Крім того, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.