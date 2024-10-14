Виробництво оливкової олії: Євросоюз зробив оптимістичний прогноз

У ЄС прогнозують, що виробництво оливкової олії зросте на 30%

Постачання оливкової олії в Європі має різко зрости наступного року, оскільки провідний виробник – Іспанія – оговтається від посухи. Але залишається незрозумілим, чи будуть євопейські господарства так само активно купувати олію, як і до рекордного подорожчання продукту. Про це пише Reuters із посиланням на дані Єврокомісії.

Прогнозується, що виробництво оливкової олії в ЄС досягне 2 млн т у 2024/25 маркетинговому році, що на 31% більше, ніж минулого сезону, і на 9% вище середнього показника за п’ять років, йдеться у звіті комісії.

«Різке зростання виробництва в Іспанії разом зі зростанням у Греції та Португалії має переважити менш сприятливий рік в Італії», – йдеться у публікації.

Очікується, що виробництво оливкової олії в Іспанії у сезоні 2024-2025 років зросте на 48% – до 1,26 млн т. «Весняний дощ прискорив ранній ріст оливок, хоча погода в найближчі тижні матиме вирішальне значення для остаточного рівня врожаю», – пишуть журналісти.

Як нагадало Reuters, посуха та спека в попередні два роки скоротили виробництво оливкової олії в Іспанії, подвоївши ціни на неї до рекордних рівнів і змусивши домогосподарства купувати більше соняшникової олії.

Водночас Єврокомісія прогнозує, що споживання оливкової олії зросте на 7% у 2024/2025 роках після падіння на 22% за останні два роки. Також очікується зниження цін на цю продукцію.

«Головна невизначеність у 2024/25 роках полягає в тому, як швидко ціни адаптуються до збільшення доступності та як споживачі відреагують на зміну звичок споживання через високі ціни», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що експорт оливкової олії з ЄС зросте на 10%, а імпорт впаде на 7%, але високі врожаї конкурентоспроможних виробників Тунісу та Туреччини можуть стримати перебалансування торгівлі.

Нагадаємо, ціни на оливкову олію у Європі стрімко зростають. За пляшку оливкової олії першого холодного віджиму (Extra Virgin) об'ємом 0,5 літра в магазині у Європі доводиться викладати щонайменше десять євро, а незабаром буде й більше.