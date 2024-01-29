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«Питання справедливості». Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Питання справедливості». Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
Президент України зауважив, що для негайного повернення громадян призивного віку потрібен відповідний закон
фото: скріншот відео

Питання, за словами президента, полягає в тому, що чоловіки призивного віку мають сплачувати податки в Україні

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоби всі українці, які виїхали з країни, повернулися додому. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні», − підкреслив він.

Президент України зауважив, що питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті, а в тому, що ці люди мають сплачувати податки. «Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну», − пояснив він.

Зеленський підкреслив, що не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян призивного віку, оскільки Україна живе у демократичному світі. Він додав, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.

«Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні», − зазначив президент України.

Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призивного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні. У відповідь Зеленський зазначив, що це дуже узагальнене рішення, оскільки потребує урахування багатьох деталей, додавши, що уряд Німеччини особисто має право його приймати.

Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама країна їх розподіляла між цими людьми. На його думку, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку.

«Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це», − зазначив президент України.

Зеленський пояснив, що нині частина грошей України лишилась у Європі, бо люди вивозили їх із собою, коли тікали від війни. Після того, як ЄС почала підтримувати українців, всі гроші, які йшли на підтримку, залишались закордоном і в економіці тих країн.

«І в кінці-кінців гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей», − зазначив Зеленський.

Президент України додав, що дуже вдячний тим громадянам, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку та допомагають ЗСУ. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни.

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Теги: податки гроші українці Володимир Зеленський Україна президент

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