«Питання справедливості». Зеленський хоче, щоб чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону

Питання, за словами президента, полягає в тому, що чоловіки призивного віку мають сплачувати податки в Україні

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоби всі українці, які виїхали з країни, повернулися додому. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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«Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати. Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали поза законом України, були в Україні», − підкреслив він.

Президент України зауважив, що питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті, а в тому, що ці люди мають сплачувати податки. «Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну», − пояснив він.

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Зеленський підкреслив, що не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян призивного віку, оскільки Україна живе у демократичному світі. Він додав, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.

«Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні», − зазначив президент України.

Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призивного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні. У відповідь Зеленський зазначив, що це дуже узагальнене рішення, оскільки потребує урахування багатьох деталей, додавши, що уряд Німеччини особисто має право його приймати.

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Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама країна їх розподіляла між цими людьми. На його думку, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку.

«Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це», − зазначив президент України.

Зеленський пояснив, що нині частина грошей України лишилась у Європі, бо люди вивозили їх із собою, коли тікали від війни. Після того, як ЄС почала підтримувати українців, всі гроші, які йшли на підтримку, залишались закордоном і в економіці тих країн.

«І в кінці-кінців гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей», − зазначив Зеленський.

Президент України додав, що дуже вдячний тим громадянам, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку та допомагають ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни.