Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У п'ятницю, 19 січня, на території України потеплішає. У більшості регіонів передбачаються опади, а також пориви вітру в деяких областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На півдні, сході та в Дніпропетровській області очікуються дощі. Температура повітря вночі в цих регіонах буде від 1 до 6° тепла, вдень – від 4 до 9° тепла. На крайньому півдні в денну пору повітря прогріється до +12°.

На інших територіях України очікують помірні дощі та мокрий сніг. В Закарпатті та Карпатах очікуються значні опади. Вдень на півночі країни можливі невеликі опади. Температура впродовж доби буде варіюватися від 3° тепла до 2° морозу. У центральних областях денна температура підніметься від 0 до 5° тепла.

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Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Вночі на сході подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Оголошено I рівень небезпеки.

На Київщині 19 січня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 3° тепла до 2° морозу. В Києві стовпчики термометрів протягом доби будуть 0-2° тепла.







