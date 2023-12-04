Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня

У декількох областях на дорогах місцями буде ожеледиця

4 грудня в Україні опадів не передбачається. У західних та північних областях буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок в Україні буде хмарно з проясненням. Істотних опадів не передбачається. Лише в Криму та Приазов'ї пройдуть невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень на Закарпатті очікується невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

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Температура повітря у західних та північних областях вночі становитиме 5-10° морозу, вдень – 1-6° морозу. У інших областях вночі очікується від 0 до 5° морозу, а вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме від 5° до 10° морозу, вдень – 1-6 ° морозу. У столиці стовпчики термометрів покажуть 5-7° морозу вночі та близько 1-3° морозу вдень.