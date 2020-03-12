У разі поширення коронавірусу в Україні можуть обмежити переїзди між населеними пунктами



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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко

«Обмежувальні заходи будуть стовідсотково переглянуть у випадку поширення коронавірусу», – сказав Віктор Ляшко

Якщо будуть зафіксовані випадки поширення коронавірусу на певній адміністративній території України, обмежувальні заходи будуть стовідсотково переглянуті, аж до того що можуть бути обмежені права людей, які сьогодні передбачені в законодавчому полі, в тому числі і щодо заборони тимчасового пересування за межі відповідної території

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Наразі, за словами Віктора Ляшка, ВООЗ визначила 4 категорії країн у ситуації з поширенням коронавірусу: перша - коли в країні не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції, друга - реєстрація поодиноких випадків, пов'язаних з подорожами за межі країни, третя - коли є локальні кластери спалаху хвороби, можливо відслідковувати передачу інфекції в межах однієї адміністративної території або соціальної групи, наприклад, сім'ї, релігійної громади чи вихованців навчального закладу. І четверта - коли відбувається масове поширення хвороби, у цих випадках людей із відповідними симптомами одразу госпіталізують або ізолюють.

"В четвертому кластері зараз перебуває Італія, ми в другому кластері і потенційно готуємося, з останніми заявами ВООЗ до переходу в іншу стадію. Але ми працюємо превентивно", - сказав Ляшко.

Водночас він нагадав, що МОЗ просить громадян утримуватися зараз від поїздок за кордон з метою запобігання поширенню кронавірусної інфекції. Також, за його словами, зараз ніхто не може дати гарантії, що під час подорожей громадяни України не потраплять за кордоном під обмежувальні протиепідемічні заходи, які вживає влада інших країн.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.