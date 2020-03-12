МАУ дозволила міняти дати вильоту на всіх рейсах
Зміни мають тимчасовий характер через пандемію коронавірусу у світі
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України запровадила гнучку політику щодо зміни дати вильоту для квитків на всіх маршрутах через поширення коронавірусу Covid-19.
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії 12 березня.
«Ми розуміємо, що деякі пасажири, бажають змінити свої плани подорожі через Covid-19. Тому МАУ змінює свою комерційну політику, щоб забезпечити максимальну гнучкість та спокій для наших клієнтів. Пасажири, що оформили авіаквиток до 12 березня 2020 року, з датами подорожі: 13 березня 2020 - 08 квітня 2020, незалежно від напрямку, можуть змінити дати подорожі без додаткових витрат за тим же напрямком та класі бронювання, що і оригінальний авіаквиток», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для авіаквитків, які бронюються зараз, запроваджується гнучка політика змін для всіх типів тарифів: дозволяється одна зміна дати подорожі, до подальших змін застосовуються оригінальні правила тарифу.
Як повідомлялося 11 березня, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.
Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.
У МАУ також повідомляли, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх рейсів. До 8 квітня будуть скасовані другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.
До слова, Україна не обмежуватиме залізничні, автобусні та автомобільні перевезення.