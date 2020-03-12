МАУ дозволила міняти дати вильоту на всіх рейсах



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Зміни мають тимчасовий характер через пандемію коронавірусу у світі

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України запровадила гнучку політику щодо зміни дати вильоту для квитків на всіх маршрутах через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії 12 березня.

«Ми розуміємо, що деякі пасажири, бажають змінити свої плани подорожі через Covid-19. Тому МАУ змінює свою комерційну політику, щоб забезпечити максимальну гнучкість та спокій для наших клієнтів. Пасажири, що оформили авіаквиток до 12 березня 2020 року, з датами подорожі: 13 березня 2020 - 08 квітня 2020, незалежно від напрямку, можуть змінити дати подорожі без додаткових витрат за тим же напрямком та класі бронювання, що і оригінальний авіаквиток», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для авіаквитків, які бронюються зараз, запроваджується гнучка політика змін для всіх типів тарифів: дозволяється одна зміна дати подорожі, до подальших змін застосовуються оригінальні правила тарифу.