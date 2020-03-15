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    МОЗ застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу

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    МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу - МОЗ застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу
    МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу

    Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19, зазначили у МОЗ

    Міністерство охорони здоров'я України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

    Як повідомляється, у мережі з'являються рекламні оголошення, в яких пропонується придбати нібито засоби для лікування і профілактики коронавіруса.

    «МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати», - йдеться в повідомленні.

    При цьому у відомстві зазначають, що в разі підтвердження наявності коронавіруса лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування.

    «Зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19», - додали в МОЗ.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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