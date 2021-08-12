Президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи
Анджей Дуда перебуватиме у Києві 23 і 24 серпня
Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня Незалежності України та візьме участь у саміті Кримської платформи. Про це повідомляє пресслужба канцелярії польського президента.
«23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та святкуванні Дня Незалежності України в Києві», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам «Кримської платформи» накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.
Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».
Зазначимо, Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, що саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.
Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками – політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.
Як раніше повідомлялося, група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.
Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.