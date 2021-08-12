Президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи

Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня Незалежності України

Анджей Дуда перебуватиме у Києві 23 і 24 серпня

Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва до Дня Незалежності України та візьме участь у саміті Кримської платформи. Про це повідомляє пресслужба канцелярії польського президента.

«23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та святкуванні Дня Незалежності України в Києві», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам «Кримської платформи» накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».

Зазначимо, Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму.

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.