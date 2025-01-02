В Одесі у квартирі загорілася пральна машина, постраждала дитина

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у двох поруч розташованих квартирах

В Одесі вранці 2 грудня сталося загоряння пральної машини у квартирі в багатоповерхівці, в результаті постраждав хлопчик 2013 року народження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

В Одесі вранці 2 грудня сталося загоряння пральної машини у квартирі в багатоповерхівці фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

«Сьогодні, в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Івана та Юрія Лип виникла пожежа пральної машини в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження, якого передано працівникам медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у двох поруч розташованих квартирах.

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Внаслідок події постраждав хлопчик, 2013 року народження, якого передано працівникам медичної допомоги фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причин надзвичайної події та психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям .

Нагадаємо, у Ворохті на Івано-Франківщині здійнялася пожежа в санаторії. О 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі площею близько 150 кв. м.

До слова, перед судом постане жінка з Одеси, яка продала квартиру, а згодом проникла всередину і спалила її. Про займання квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси влітку повідомили місцеві мешканці. В оселі згоріло все, навіть несучі конструкції. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили пожежу, а поліцейські встановили, що її спричинила колишня власниця. Слідство встановило, що 34-річний чоловік придбав за 1,5 млн грн квартиру у 36-річної жінки та дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило.