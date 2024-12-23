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Отруєння невідомою речовиною: на Одещині загинули троє малолітніх дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Отруєння невідомою речовиною: на Одещині загинули троє малолітніх дітей
На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу
фото: соцмережі

Двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній cемирічний брат вжили невідому речовину

На Одещині троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

Як було попередньо встановлено, двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній cемирічний брат за місцем мешкання, коли мати займалась домашніми справами, вжили невідому речовину, від якої їм імовірно стало зле.

«30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані і викликала «швидку». Медики, діагностувавши отруєння невідомою речовиною, намагалися врятувати малечу, але, на жаль, вони померли», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок», ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

«На місце події направлено криміналістичну лабораторію та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини смерті дітей», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.

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Теги: смерть отруєння діти Одещина

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