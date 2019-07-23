На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів



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Фото: Нацполіція

Виборча комісія №50 не працює

У Покровську Донецької області почалися протести через підрахунок голосів на позачергових виборах до Верховної ради України. Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

Вказано, що відучора у Покровську триває протестна акція через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування.

«Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини», - сказано у повідомленні.

Так, поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

«За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів). За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії. Поліція… дотримується політичної нейтральності», - інформує пресслужба.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

До слова, вчора повідомлялося, що на Донеччині вибори виграв макіївчанин Ковальов, відомий своїми українофобськими поглядами. Він переміг депутатку Надію Савченко, за яку проголосували всього 1% виборців.

Віра Савченко теж програла вибори: в Авдіївці переміг директор коксохіму

Раніше стало відомо, що Колесніков програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області.