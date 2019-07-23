  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів

    • Розсилка
    На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів
    Фото: Нацполіція

    Виборча комісія №50 не працює

    У Покровську Донецької області почалися протести через підрахунок голосів на позачергових виборах до Верховної ради України. Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

    Вказано, що відучора у Покровську триває протестна акція через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування.

    Читайте також

    «Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини», - сказано у повідомленні.

    Так, поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів
    На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів
    На Донеччині почалися протести через підрахунок голосів

    «За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів). За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії. Поліція… дотримується політичної нейтральності», - інформує пресслужба.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    До слова, вчора повідомлялося, що на Донеччині вибори виграв макіївчанин Ковальов, відомий своїми українофобськими поглядами. Він переміг депутатку Надію Савченко, за яку проголосували всього 1% виборців. 

    Віра Савченко теж програла вибори: в Авдіївці переміг директор коксохіму

    Раніше стало відомо, що Колесніков програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області.

     Читайте також: Санітари лісу. Як гумористи, журналісти, тамади і фотограф покарали старих політиків
    Читайте також
    Верховна Рада вибори Донеччина протест поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ