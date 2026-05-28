Українська блогерка зі своєю помічницею загинула у жахливій ДТП: подробиці (фото)

Юлія Відміцька
Блогерка та модель Вікторія загинула у моторошній ДТП
фото: скриншот Іnstagram/vikunciy_1106
Авто блогерки врізалося у бетону стелу та загорілося

На трасі «Київ-Одеса» 27 травня сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис поліції Кіровоградської області.

Подробиці смертельної ДТП

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 14:19 на автодорозі М-05 «Київ–Одеса», на території Голованівського району Кіровоградської області.

«За попередніми даними, водій автомобіля «Porsche Cayenne» рухаючись у напрямку м. Одеса допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини з подальшим наїздом на нерухому бетонну стелу. Унаслідок зіткнення автомобіль загорівся та був повністю знищений пожежею», – йдеться у повідомленні.

ДТП за участю блогерки та її помічниці сталася на автодорозі «Київ–Одеса»
фото: Поліція Кіровоградської області/Facebook

Після того як на місці ДТП ліквідували пожежу, у салоні авто виявили тіла водія та пасажира.

У ДТП загинула відома українська блогерка

У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки. 

На сторінці однієї з подруг Вікторії з’явився допис, де вона повідомила про загибель дівчини. За її словами, звістку про смерть Вікторії вона опублікувала з дозволу її рідних.

Подруга блогерки повідомила про її загибель
фото: скриншот Іnstagram.com/chehova0330

«Сьогодні загинула моя улюблена дівчинка, мій ангел та моя сім'я. Вікуля, ти не просто втрата для нас, ти забрала частину нас із собою. Цю історію ми вирішили викласти сім'єю, щоб усі, хто її знав і любив, зміг попрощатися. Похорон проходитиме у Дніпрі, я повідомлю», – йдеться у повідомленні.

Свою реакцію на трагічну новину публікують й інші знайомі блогерки.

Вікторія була амбасадоркою та моделлю українського бренду Lior. Власниця бренду Дар’я Кочуріна відреагувала на загибель дівчини.

Власниця бренду Lior відреагувала на звістку про загибель Вікторії
фото: скриншот Іnstagram

До слова, напередодні ДТП Вікторія публікувала сторис у своєму блозі, де розповідала про втрату свого акаунту в Іnstagram та проблеми з колесом авто перед поїздкою.

Остання сторис Вікторії перед ДТП
фото: Іnstagram.com/vikunciy_1106

Зазначимо, торік на Полтавщині трапилася ДТП на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. Внаслідок чого загинула 39-річна пасажирка позашляховика Lexus. Загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, відома як Анет.

