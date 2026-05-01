На Черкащині сталася ДТП: загинули військові ТЦК та цивільний

Наталія Порощук
Обставини ДТП встановлюються
фото: Національна поліція

Загиблі військовослужбовці брали участь у захисті України на Харківщині та Донеччині

На Черкащині в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок цього загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

«30 квітня 2026 року в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася ДТП в наслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті України на Харківщині та Донеччині.

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

Нагадаємо, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Військовослужбовець отримав медичну допомогу, його стан – задовільний, загрози життю немає. Водночас водія було затримано. Тривають слідчо-оперативні дії.

Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: водій помер дорогою в лікарню
У Львові викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву
На Черкащині сталася ДТП: загинули військові ТЦК та цивільний
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
Уночі окупанти вдарили по Україні сотнями дронів: зафіксовано влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026 року
