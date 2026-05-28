У ДТП під Сквирою загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Смертельна ДТП сталася на Білоцерківщині вдень 27 травня 2026 року
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області﻿
Рятувальникам довелося застосувати спецінструменти, щоб деблокувати затиснутих у авто пасажирів

У Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Аварія сталася вдень 27 травня. О 14:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між містом Сквира та селом Великі Єрчики сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

На місце події оперативно прибули надзвичайники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Сквира. Через сильні пошкодження авто рятувальникам довелося застосувати спецінструменти.

«На місці події рятувальники провели роботи по деблокуванню загиблого та потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного інструменту», – розповіли у відомстві.

Внаслідок аварії двоє людей загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня важкості – їх передали медикам для госпіталізації.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки ДСНС. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії. 

Нагадаємо, на вулиці Гостомельське шосе в Ірпені сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої у понівеченому автомобілі затиснуло шістьох людей. За словами рятувальників, у салоні деформованого від удару автомобіля заблоковані четверо дорослих, серед яких вагітна жінка, та двоє дітей.

Також поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса та позашляховика, яка сталася у Борисполі. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Jeep» допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, у салоні якого на момент аварії перебувало 17 пасажирів.

27 травня на трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки. 

Метро на Троєщину. Київраді не вистачило голосів для важливого рішення
У ДТП під Сквирою загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень
На Київщину сунуть грози та град: оголошено штормове попередження
Житло для відбудовників столиці та земля для ОСББ: які питання розгляне Київрада 28 травня
Масштабна ДТП в Ірпені: серед постраждалих є діти та вагітна (фото)
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
