У ДТП під Сквирою загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень

Рятувальникам довелося застосувати спецінструменти, щоб деблокувати затиснутих у авто пасажирів

У Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Аварія сталася вдень 27 травня. О 14:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між містом Сквира та селом Великі Єрчики сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

На місце події оперативно прибули надзвичайники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Сквира. Через сильні пошкодження авто рятувальникам довелося застосувати спецінструменти.

«На місці події рятувальники провели роботи по деблокуванню загиблого та потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного інструменту», – розповіли у відомстві.

Внаслідок аварії двоє людей загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня важкості – їх передали медикам для госпіталізації.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки ДСНС. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

27 травня на трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП, внаслідок якої загинуло дві людини. Відомо, що за кермом перебувала українська блогерка, разом із нею в авто була її помічниця. У мережі повідомляється, що за кермом авто перебувала українська блогерка та модель Вікторія, відома під ніком Vikunciy. У ДТП також загинула помічниця блогерки Іванка. Це підтверджують найближчі люди інфлюєнсерки.