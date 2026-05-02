Польський сенатор розігнався до 128 км/год і залишився без водійських прав

Іванна Гончар
Поліція не зробила винятків для політика
фото: PAP

Політик пояснив порушення тим, що поспішав на літак, але це не врятувало від покарання

У Польщі сенатора від партії «Право і справедливість» Мечислава Гольбу позбавили водійського посвідчення на три місяці через значне перевищення швидкості. Інцидент стався 17 квітня у селищі Вербна, де правоохоронці зупинили автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 60-річний політик. Про це пише РАР, передає «Главком».

За даними поліції, сенатор рухався зі швидкістю 128 км/год, що на 58 км/год перевищує дозволену норму на цій ділянці дороги. Як повідомила представниця поліції Анна Длугош, водієві винесли попередження та одразу вилучили водійські права строком на три місяці.

Сам Мечислав Гольба пояснив своє порушення тим, що поспішав на літак. Водночас у поліції підкреслили, що він не намагався прикриватися депутатською недоторканністю.

Політик має багаторічну кар’єру: він був депутатом Сейму з 2005 по 2015 рік, а з 2015 року є сенатором. Попри це, у ситуації з порушенням правил дорожнього руху до нього застосували стандартні санкції, як і до будь-якого іншого водія.

Нагадаємо, Латвія стала ще однією країною світу, в якій на повноправній основі визнають українське посвідчення водія та впроваджують процедуру його обміну без складання додаткових іспитів.

