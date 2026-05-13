Удар дрона по передмістю Києва: у Хотянівці загорівся двоповерховий будинок (фото)

Сьогодні, 13 травня, у селі Хотянівка Вишгородського району рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла внаслідок російської атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

За інформацією рятувальників, обійшлося без загиблих і постраждалих. Деталі щодо масштабів пошкоджень будівлі, кількості евакуйованих мешканців та точного часу події не уточнювалися.

Рятувальники гасять пожежу, яка спалахнула на місці влучання фото: ДСНС Кихвщини

Дах будинку знищений повністю фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Київщини

Даний будинок, очевидно, не вперше страждає під час ворожих атак: вікна на верхньому поверсі забиті фанерою фото: ДСНС Київщини

Село Хотянівка розташоване у Вишгородському районі Київської області – одному з тих, що регулярно потрапляє під удари російських безпілотників. Вишгородський район межує з Київським водосховищем і знаходиться на відстані кількох десятків кілометрів від столиці, що робить його частою ціллю під час атак. Житлова інфраструктура району зазнає систематичних пошкоджень – від приватних будинків до об’єктів цивільної інфраструктури.

Атаки російських дронів на приватні будинки у передмісті Києва є частиною загальної тактики, спрямованої на залякування цивільного населення та знищення житлового фонду.

Нагадаємо, сьогодні Київ опинився під ударом ворожих безпілотників. О 12:54 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив фіксацію ударних БпЛА на підступах до міста та закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги. Активна робота сил протиповітряної оборони тривала кілька хвилин – гучні звуки вибухів, пов'язані з відбиттям атаки, особливо чутно було у північних районах Києва, зокрема на Оболоні. О 12:08 у Києві пролунав відбій тривоги. Однак через кілька хвилин знов пролунали сирени, тривога у столиці триває.

Під час сьогоднішньої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва. Внаслідок атаки будівлі та інфраструктура не постраждали, жертв і поранених серед мешканців немає.