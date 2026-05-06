На Фастівщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло власника оселі

фото: Національна поліція України

Поліція Київщини розслідує обставини загибелі 67-річного чоловіка у Фастівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Київщини. 

Трагедія сталася 4 травня в селі Плесецьке. Повідомлення про загоряння у приватному будинку надійшло до правоохоронців, після чого на місце події негайно прибули поліцейські та рятувальники. Під час ліквідації пожежі всередині оселі вогнеборці виявили тіло власника будинку без ознак життя.

За попередніми даними, ймовірною причиною займання могло стати паління в ліжку. Наразі очікуються остаточні результати експертизи від підрозділів ДСНС. 

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил особистої безпеки

Нагадаємо, на Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі. Трагедія сталася в селі Кордишівка Козятинської громади. Фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС області встановлюють, що спричинило загоряння.

