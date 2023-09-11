Росія знищила понад сотню цілей, які виявилися муляжами ЗСУ – CNN

Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі

Росіяни витрати чимало коштів на ракети та дрони, щоб знищити муляжі озброєння ЗСУ

Сотні одиниць «знищеної» Росією військової техніки на території України виявилися муляжами. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами. Це дозволило ввести в оману російських загарбників. Окупанти даремно витратили дрони, ракети і снаряди, рапортувавши щодо сотень знищених цілей.

Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі фото: CNN

Українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО копіюють у невеликому ангарі. На території величезного промислового майданчика можна побачити вражаючий набір муляжів найновіших американських і європейських технологій для вбивства російських загарбників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівці ретельно підходять до створення муляжів техніки ЗСУ фото: скріншот з відео

Фахівці ретельно підходять до створення відповідних об'єктів. Після кожного влучання військові віддають уламки.

«Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно», – сказав CNN представник компанії, яка займалася виготовленням муляжів.

Чоловік зазначив, що швидкість знищення свідчить про якість виробу. Якщо по ньому занадто тривалий час не стріляють, інженери повертаються за креслення.

Швидкість знищення муляжів свідчить про якість виробу, якщо по ньому занадто тривалий час не стріляють, інженери повертаються за креслення фото: CNN

Представник компанії додав, що війська РФ знищили вже сотні таких муляжів. Розробники навіть не встигають задовольняти попит з боку військових. Спочатку макети були «грубими», демонструючи, що ЗСУ мають краще обладнання, ніж це є насправді. Постачання різної західної техніки змусили компанію винаходити нові способи виготовлення муляжів, схожих на прототипи, тим паче, що в Україну прибувають дедалі складніші види озброєнь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так приманки дали свій результат. Росіяни витрати кошти на ракети та дрони, які просто зникли.

«Зрештою, безпілотники та ракети дорогі. Наші моделі набагато, набагато дешевші», – додав він.

Нагадаємо, громадян країни-агресорки активно заманюють працювати на військових заводах – робити снаряди та інше озброєння для вбивства українців.

До слова, російський оборонно-промисловий комплекс стикається зі зростаючими проблемами дефіциту комплектуючих для високоточного озброєння. Крім того, країна-агресорка не виробляє достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки.