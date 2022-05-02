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    Економіка та фінанси

    Скільки зерна заблоковано через війну в портах України: дані ООН

    Український хліб може пом'якшити глобальну продовольчу кризу - Скільки зерна заблоковано через війну в портах України: дані ООН
    Український хліб може пом'якшити глобальну продовольчу кризу
    фото з відкритих джерел

    Понад 4 млн тонн зерна чекає на експорт

    Майже 4,5 млн тонн зерна заблоковані у портах України: продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення. Про це dpa заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, інформує «Радіо Свобода».

    До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.

    «Голод не повинен бути зброєю», – сказав Фрік.

    Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

    Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12%, яке стало рекордним із 1990 року.

    Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.

    Нагадаємо, окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна.

    Як відомо, окупанти масово грабують фермерів. Україна звернулась до ООН.

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    Теги: росія окупанти ООН війна продукти Україна населення окупація хліб #stoprussia
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    Скільки зерна заблоковано через війну в портах України: дані ООН