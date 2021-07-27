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    Літак Київ-Батумі через негоду здійснив вимушену посадку в Тбілісі

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    Рейс виконував літак авіакомпанії&nbsp;Yanair - Літак Київ-Батумі через негоду здійснив вимушену посадку в Тбілісі
    Рейс виконував літак авіакомпанії Yanair
    Фото з відкритих джерел

    Туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі

    Авіарейс Київ-Батумі, що виконується українською авіакомпанією Yanair, сьогодні змушений був приземлитися в Тбіліському аеропорту. Про це повідомляє Грузія Online.

    Зазначається, що причиною затримання стали метеоумови – сильні зливи й туман над Батумі.

    Пасажири перебували в аеропорту Тбілісі декілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі.

    «Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає», – заявили журналістам у Батумському аеропорту.

    В аеропорту підкреслили, що невелика затримка авіарейсу не пов'язана з грузинською стороною.

    Як відомо, на заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках.Також сильні дощі розмили автомобільні дороги та затопили двори і вулиці.

    Додамо, що на півночі Італії пройшов сильний дощ із градом (розміром із яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.

    Нагадаємо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.

    Крім того, провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

    А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.

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    Теги: літак Грузія авіаперевезення Україна авіарейс дощ
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    Літак Київ-Батумі через негоду здійснив вимушену посадку в Тбілісі