Літак Київ-Батумі через негоду здійснив вимушену посадку в Тбілісі

Туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі

Авіарейс Київ-Батумі, що виконується українською авіакомпанією Yanair, сьогодні змушений був приземлитися в Тбіліському аеропорту. Про це повідомляє Грузія Online.

Зазначається, що причиною затримання стали метеоумови – сильні зливи й туман над Батумі.

Пасажири перебували в аеропорту Тбілісі декілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі.

«Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає», – заявили журналістам у Батумському аеропорту.

В аеропорту підкреслили, що невелика затримка авіарейсу не пов'язана з грузинською стороною.

Як відомо, на заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках.Також сильні дощі розмили автомобільні дороги та затопили двори і вулиці.

Додамо, що на півночі Італії пройшов сильний дощ із градом (розміром із яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.

Нагадаємо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.

Крім того, провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.

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