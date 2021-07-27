Літак Київ-Батумі через негоду здійснив вимушену посадку в Тбілісі
Туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі
Авіарейс Київ-Батумі, що виконується українською авіакомпанією Yanair, сьогодні змушений був приземлитися в Тбіліському аеропорту. Про це повідомляє Грузія Online.
Зазначається, що причиною затримання стали метеоумови – сильні зливи й туман над Батумі.
Пасажири перебували в аеропорту Тбілісі декілька годин. До цього моменту туман розсіявся і літак уже вилетів у напрямку Батумі.
«Всі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає», – заявили журналістам у Батумському аеропорту.
В аеропорту підкреслили, що невелика затримка авіарейсу не пов'язана з грузинською стороною.
Як відомо, на заході Грузії пройшли потужні зливи. Це стало причиною підйому рівня води в річках.Також сильні дощі розмили автомобільні дороги та затопили двори і вулиці.
Додамо, що на півночі Італії пройшов сильний дощ із градом (розміром із яйце), який пошкодив сотні автомобілів на магістралі А1 між П'яченца і Пармою.
Нагадаємо, що на Коста-Рику налетіли найсильніші за останні 40 років дощі, в країні почалися паводки.
Крім того, провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинули дванадцять осіб і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.
А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не спадає повінь.