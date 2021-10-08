НАБУ перевіряє «слугу» Шуляк на наявність офшорів (документ)

Нардепку також перевіряють на незадекларовані коштовності

Національне антикорупційне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі інформації про те, що нардепка Верховної Ради Олена Шуляк (фракція «Слуга народу»), можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії. Про це повідомляють «Українські Новини».

Видання просило бюро надати інформацію про те, чи проводилися перевірки бенефіціара InfrairAssets LTD, а також про те, що InfrairAssets LTD є одним із співзасновників і бенефіціарів ТОВ «Кріейтор», іншим співзасновником і бенефіціаром якої є сама Шуляк.

Крім того, в запиті йшлося про перевірку публікацій у ЗМІ про можливу наявність у Шуляк незадекларованих коштовностей.

«Національне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі наданої Вами інформації. Крім того, зазначена інформація направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції для відповідного реагування», – йдеться у відповіді НАБУ.

Нагадаємо, 7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в домі та на робочому місці начальника 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгора Сігарьова.

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