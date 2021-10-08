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    НАБУ перевіряє «слугу» Шуляк на наявність офшорів (документ)

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    Нардепка, можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD - НАБУ перевіряє «слугу» Шуляк на наявність офшорів (документ)
    Нардепка, можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD
    фото пресслужба Слуги народу

    Нардепку також перевіряють на незадекларовані коштовності

    Національне антикорупційне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі інформації про те, що нардепка Верховної Ради Олена Шуляк (фракція «Слуга народу»), можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії. Про це повідомляють «Українські Новини».

    Видання просило бюро надати інформацію про те, чи проводилися перевірки бенефіціара InfrairAssets LTD, а також про те, що InfrairAssets LTD є одним із співзасновників і бенефіціарів ТОВ «Кріейтор», іншим співзасновником і бенефіціаром якої є сама Шуляк.

    Крім того, в запиті йшлося про перевірку публікацій у ЗМІ про можливу наявність у Шуляк незадекларованих коштовностей.

    «Національне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі наданої Вами інформації. Крім того, зазначена інформація направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції для відповідного реагування», – йдеться у відповіді НАБУ.

    Нагадаємо, 7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в домі та на робочому місці начальника 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгора Сігарьова.

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    Теги: ЗМІ НАБУ партія Слуга народу фракція
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    НАБУ перевіряє «слугу» Шуляк на наявність офшорів (документ)