НАБУ перевіряє «слугу» Шуляк на наявність офшорів (документ)
Нардепку також перевіряють на незадекларовані коштовності
Національне антикорупційне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі інформації про те, що нардепка Верховної Ради Олена Шуляк (фракція «Слуга народу»), можливо, є кінцевим бенефіціаром компанії InfrairAssets LTD (Британські Віргінські острови), і не передавала в управління корпоративні права в цій компанії. Про це повідомляють «Українські Новини».
Видання просило бюро надати інформацію про те, чи проводилися перевірки бенефіціара InfrairAssets LTD, а також про те, що InfrairAssets LTD є одним із співзасновників і бенефіціарів ТОВ «Кріейтор», іншим співзасновником і бенефіціаром якої є сама Шуляк.
Крім того, в запиті йшлося про перевірку публікацій у ЗМІ про можливу наявність у Шуляк незадекларованих коштовностей.
«Національне бюро почало інформаційно-аналітичну роботу на підставі наданої Вами інформації. Крім того, зазначена інформація направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції для відповідного реагування», – йдеться у відповіді НАБУ.
Нагадаємо, 7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в домі та на робочому місці начальника 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгора Сігарьова.
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