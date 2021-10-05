Як карають корупціонерів у Польщі: дорогу автівку ексголови «Укравтодору» передадуть прикордонникам

Колишній керівник «Укравтодору» Славомір Новак міг придбати автомобіль Range Rover Velar за гроші, отримані від хабарів

За даними польської прокуратури, автомобіль міг бути придбаний екскерівником «Укравтодору» Славоміром Новаком за гроші, отримані від хабарів

Польські правоохоронці передали конфісковане авто, яке проходить у справі Славоміра Новака, командувачу підрозділу прикордонної служби у Варшаві. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Районна прокуратура Варшави безоплатно передала елітний автомобіль Range Rover Velar, який коштує близько $100 тис. командувачу підрозділу прикордонної служби у столиці Польщі.

За даними польської прокуратури, автомобіль міг бути придбаний екскерівником «Укравтодору» Славоміром Новаком за гроші, отримані від хабарів.

фото tvn24.pl

Автомобіль буде фізично передано прикордонникам після того, як закінчиться строк подання скарги на відповідну постанову прокуратури.

До речі, така передача автівки стала можливою завдяки т.зв. «ковідному» закону.

«Передача автомобіля можлива на підставі зміненого регламенту, т. зв. «коронавірусного» закону, який дозволяє в умовах епідемічної загрози передавати речі, конфісковані під час розслідування, установам, які борються з пандемією», – пояснила речниця районної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж.

Центральне антикорупційне бюро Польщі знайшло цей автомобіль 20 липня 2020 року під час затримання Славоміра Новака. Range Rover Velar – це британський позашляховик преміумкласу з повним приводом та двигуном потужністю 300 к.с., 2018 року виробництва.

Власником автомобіля є підозрюваний у справі проти Новака польський бізнесмен та друг екскерівника «Укравтодору» Яцек П. Чоловік стверджував, що придбав автомобіль на прохання Новака, на гроші від хабарів і що саме колишній чиновник повинен був ним користатися. У його будинку також були знайдені схованки, в яких було в різних валютах еквівалент близько $1 млн.

Наразі Новак заслухав 17 звинувачень, включаючи обвинувачення у створенні організованої злочинної групи, що діяла у Варшаві, Гданську та Україні та керування цією групою, прийнятті фінансової вигоди та платному захисті під час перебування на посаді голови «Укравтодору», вимаганні та прийнятті фінансових вигод у 2012-2013 роках в обмін на посади в польських державних компаніях, відмиванні грошей та ін.

Новак перебував у СІЗО з липня 2020 року до 12 квітня 2021 року. У серпні цього року Апеляційний суд у Варшаві остаточно скасував рішення про тимчасове тримання Новака під вартою. Залишилися в силі лише заборона виїзду з країни та нагляд поліції.

Нагадаємо, 20 липня 2020 року спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки в справі Новака.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму €270 млн.

У вересні 2021 року НАБУ і САП завершили розслідування щодо бенефіціара групи компаній «Альтком» Олександра Тісленка. За версією слідства він протягом 2017-2019 років надав $575 тис. та €70 тис. хабарів Славоміру Новаку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 до 2019 р. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.