У «Метінвесті» запроваджено курс адаптації ветеранів до мирного життя

Металургійний холдинг Ахметова запроваджує на своїх підприємствах спеціальний курс адаптації ветеранів до мирного життя

Група «Метінвест», спільно з Академією ДТЕК, розробила і запровадила для співробітників унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя – «Герої поруч». До створення курсу долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани: вони поділилися своїм досвідом та дали слушні поради. У межах першої хвилі програма охопить 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У компанії кажуть: вже майже 400 співробітників після демобілізації повернулися до роботи, і з часом ветеранів на підприємствах ставатиме все більше. Ці люди посилюють колективи, адже отримали під час оборони України нові навички – лідерство, вміння злагоджено працювати в команді, орієнтацію на результат та взаємодопомогу.

Проте героям потрібен час та підтримка, щоб оговтатися від пережитих на фронті подій, та знову влитися у трудові колективи. Саме трудові колективи відіграють важливу роль в успішній адаптації ветеранів, але максимальна залученість до цього процесу потребує певних знань. Тому в «Метінвесті» розробили для співробітників унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів, який передбачає різні формати навчання: електронні тренажери, інфографіку, відеоуроки тощо. Для цього використали напрацювання найкращих іноземних корпоративних програм, направлених на підтримку ветеранів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зараз курс «Герої поруч» проходять 1200 керівників. Він охопить керівників усіх рівнів і відбуватиметься у декілька етапів. Курс складається з семи модулів, розрахованих на сім тижнів. Модулі містять практичні відеоуроки, які покроково допоможуть в адаптації ветеранів, розумінню їхніх потреб та сильних сторін. Він містить рекомендації, як побудувати ефективний діалог з ветераном у тій чи інший ситуації, як допомогти йому впоратися з негативними емоціями.

Навчить, як краще допомогти демобілізованим колегам із соціалізацією та адаптацією тощо. Незабаром буде розроблено адаптовану версію програми для всіх співробітників «Метінвесту» з тим, щоб всі колективи підприємств отримали відповідні знання.

«Разом з допомогою захисникам, які продовжують боронити Україну на фронті, ми фокусуємося на підтримці тих, хто вже повернувся з фронту та став до праці на підприємствах «Метінвесту». Для цього в компанії створюється ціла екосистема інтеграції ветеранів до мирного життя. Приділяється увага здоров’ю та психоемоційному стану демобілізованих працівників. Успішна адаптація ветеранів – це велика відповідальність та спільний шлях, який ми подолаємо разом», – каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Як відомо, понад 10 тисяч співробітників компанії «Метінвест» пройшли крізь лави ЗСУ або зараз перебувають у війську. Також компанія має багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни.

Тому у 2024 році компанія буде реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці.