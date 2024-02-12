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У «Метінвесті» запроваджено курс адаптації ветеранів до мирного життя

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У «Метінвесті» запроваджено курс адаптації ветеранів до мирного життя
Зараз курс «Герої поруч» проходять 1200 керівників
фото: Метінвест

Металургійний холдинг Ахметова запроваджує на своїх підприємствах спеціальний курс адаптації ветеранів до мирного життя

Група «Метінвест», спільно з Академією ДТЕК, розробила і запровадила для співробітників унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя – «Герої поруч». До створення курсу долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани: вони поділилися своїм досвідом та дали слушні поради. У межах першої хвилі програма охопить 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності. 

У компанії кажуть: вже майже 400 співробітників після демобілізації повернулися до роботи, і з часом ветеранів на підприємствах ставатиме все більше. Ці люди посилюють колективи, адже отримали під час оборони України нові навички – лідерство, вміння злагоджено працювати в команді, орієнтацію на результат та взаємодопомогу.

Проте героям потрібен час та підтримка, щоб оговтатися від пережитих на фронті подій, та знову влитися у трудові колективи. Саме трудові колективи відіграють важливу роль в успішній адаптації ветеранів, але максимальна залученість до цього процесу потребує певних знань. Тому в «Метінвесті» розробили для співробітників унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів, який передбачає різні формати навчання: електронні тренажери, інфографіку, відеоуроки тощо. Для цього використали напрацювання найкращих іноземних корпоративних програм, направлених на підтримку ветеранів.

Зараз курс «Герої поруч» проходять 1200 керівників. Він охопить керівників усіх рівнів і відбуватиметься у декілька етапів. Курс складається з семи модулів, розрахованих на сім тижнів. Модулі містять практичні відеоуроки, які покроково допоможуть в адаптації ветеранів, розумінню їхніх потреб та сильних сторін. Він містить рекомендації, як побудувати ефективний діалог з ветераном у тій чи інший ситуації, як допомогти йому впоратися з негативними емоціями.

Навчить, як краще допомогти демобілізованим колегам із соціалізацією та адаптацією тощо. Незабаром буде розроблено адаптовану версію програми для всіх співробітників «Метінвесту» з тим, щоб всі колективи підприємств отримали відповідні знання.

«Разом з допомогою захисникам, які продовжують боронити Україну на фронті, ми фокусуємося на підтримці тих, хто вже повернувся з фронту та став до праці на підприємствах «Метінвесту». Для цього в компанії створюється ціла екосистема інтеграції ветеранів до мирного життя. Приділяється увага здоров’ю та психоемоційному стану демобілізованих працівників. Успішна адаптація ветеранів – це велика відповідальність та спільний шлях, який ми подолаємо разом», – каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Як відомо, понад 10 тисяч співробітників компанії «Метінвест» пройшли крізь лави ЗСУ або зараз перебувають у війську. Також компанія має багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни.

Тому у 2024 році компанія буде реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці.

Теги: Рінат Ахметов навчання військові

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