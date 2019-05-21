Нападнику на мечеті у Новій Зеландії висунули звинувачення у тероризмі



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28-річний австралієць Брентон Таррант розстріляв людей у мечеті

Наступне судове засідання у справі Тарранта заплановане на 14 червня

Поліція Нової Зеландії висунула офіційні звинувачення теракту тероризмі Брентону Тарранту, який здійснив атаки на мечеті у Крайстчерчі, вбивши 51 особу.

Про це йдеться у заяві правоохоронців, повідомляє AFP.

«У звинуваченні (Тарранту — ред.) буде вказано, що у Крайстчерчі був здійснений терористичний акт», - йдеться у заяві.

У поліції додали, що підозрюваному також будуть висунуті звинувачення у вбивстві 51 особи та у 40 спробах вбивства.

Правоохоронці зауважили, що рішення про висунення звинувачень у тероризмі було прийнято після консультацій з прокуратурою й урядовими юристами, адже з 2002 року, коли був ухвалений Акт «Про подавлення тероризму», його ще ніхто не тестував у судах.

Зазначається, що наступне судове засідання у справі Тарранта заплановане на 14 червня.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.