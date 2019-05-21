  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нападнику на мечеті у Новій Зеландії висунули звинувачення у тероризмі

    • Розсилка
    <span>28-річний австралієць Брентон Таррант розстріляв людей у мечеті&nbsp;</span> - Нападнику на мечеті у Новій Зеландії висунули звинувачення у тероризмі
    28-річний австралієць Брентон Таррант розстріляв людей у мечеті 

    Наступне судове засідання у справі Тарранта заплановане на 14 червня

    Поліція Нової Зеландії висунула офіційні звинувачення теракту тероризмі Брентону Тарранту, який здійснив атаки на мечеті у Крайстчерчі, вбивши 51 особу.

    Про це йдеться у заяві правоохоронців, повідомляє AFP.

    «У звинуваченні (Тарранту — ред.) буде вказано, що у Крайстчерчі був здійснений терористичний акт», - йдеться у заяві.

    У поліції додали, що підозрюваному також будуть висунуті звинувачення у вбивстві 51 особи та у 40 спробах вбивства.

    Читайте також

    Правоохоронці зауважили, що рішення про висунення звинувачень у тероризмі було прийнято після консультацій з прокуратурою й урядовими юристами, адже з 2002 року, коли був ухвалений Акт «Про подавлення тероризму», його ще ніхто не тестував у судах.

    Зазначається, що наступне судове засідання у справі Тарранта заплановане на 14 червня.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

    Читайте також
    вбивство обстріл Нова Зеландія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ