Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу

Стефан Джукич-Мандич (ліворуч) разом з Дариною Мандич (в центрі) та екснардеп Євген Дейдей (праворуч)

Користувачі б'ються в здогадках: чи не є новий коханий старим Дейдеєм?

Ексдружина колишнього народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея Дарина Мандич (Ледовських) на сторінці у Facebook опублікувала фото з новим коханим. Користувачів соцмереж неабияк вразив новий партнер Мандич, адже він дуже схожий на Євгена Дейдея.

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Новий партнер Дарини Мандич фото: Дарина Мандич

Екснардеп Євген Дейдей разом з колишньою дружиною Дариною Мандич.

Євген Дейдей з колишньою дружиною фото з відкритих джерел

Відтак, користувачі почали будувати здогадки щодо нового партнера Мандич.

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Користувачі будують теорії щодо нового партнера Мандич фото: скріншот

Нового партнера Дарини Мандич звати Стефан Джукич-Мандич. Як стверджують користувачі, він родом з Албанії.

фото: скріншот

Також раніше Мандич публікувала фото з кільцем, у коментарях вона вподобала коментар із запитанням про обручку.

Фото обручки Мандич фото: Дарина Мандич

Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей оприлюднила у своєму Instagram допис про загибель на війні свого чоловіка, проілюструвавши його своїм фото з заплаканим обличчям. Через два дні ЗМІ із посиланням на співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах повідомили, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

Згодом дружина Дейдея Дарина видалила допис про його смерть. Також стало відомо, що вона подала позов про розірвання шлюбу та вимагає від нього аліменти.

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Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Євген Дейдей живий і виїхав з України.

Додамо, що Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських навесні 2018 року. Це другий шлюб екснардепа.