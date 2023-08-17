Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу
Стефан Джукич-Мандич (ліворуч) разом з Дариною Мандич (в центрі) та екснардеп Євген Дейдей (праворуч)
колаж: glavcom.ua

Користувачі б'ються в здогадках: чи не є новий коханий старим Дейдеєм?

Ексдружина колишнього народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея Дарина Мандич (Ледовських) на сторінці у Facebook опублікувала фото з новим коханим. Користувачів соцмереж неабияк вразив новий партнер Мандич, адже він дуже схожий на Євгена Дейдея.

Новий партнер Дарини Мандич
Новий партнер Дарини Мандич
фото: Дарина Мандич

Екснардеп Євген Дейдей разом з колишньою дружиною Дариною Мандич.

Євген Дейдей з колишньою дружиною
Євген Дейдей з колишньою дружиною
фото з відкритих джерел

Відтак, користувачі почали будувати здогадки щодо нового партнера Мандич.

Користувачі будують теорії щодо нового партнера Мандич
Користувачі будують теорії щодо нового партнера Мандич
фото: скріншот

Нового партнера Дарини Мандич звати Стефан Джукич-Мандич. Як стверджують користувачі, він родом з Албанії.

Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу фото 1
фото: скріншот

Також раніше Мандич публікувала фото з кільцем, у коментарях вона вподобала коментар із запитанням про обручку.

Фото обручки Мандич
Фото обручки Мандич
фото: Дарина Мандич

Нагадаємо, 10 березня Дарина Дейдей оприлюднила у своєму Instagram допис про загибель на війні свого чоловіка, проілюструвавши його своїм фото з заплаканим обличчям. Через два дні ЗМІ із посиланням на співрозмовників у ДПСУ та силових відомствах повідомили, що Дейдей нібито утік через контрабандні стежки на Закарпатті.

Згодом дружина Дейдея Дарина видалила допис про його смерть. Також стало відомо, що вона подала позов про розірвання шлюбу та вимагає від нього аліменти.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Євген Дейдей живий і виїхав з України

Додамо, що Євген Дейдей одружився з Дариною Ледовських навесні 2018 року. Це другий шлюб екснардепа. 

Теги: депутат Євген Дейдей дружина соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти з'ясували, що Пономарьов, окрім українського, має громадянство Росії
Що робив нардеп Пономарьов в окупованому Бердянську: розслідування
25 липня, 12:00
Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах
Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат
25 липня, 15:17
Володимир Зеленський
Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами
25 липня, 23:11
Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
29 липня, 21:31
Андрій Холодов
Маєток на Кіпрі: журналісти викрили ще одного «слугу»
28 липня, 22:26
Журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами
Співпраця фірми Бубки з оккупантами: Беленюк повідомив нові деталі щодо розслідування
4 серпня, 21:42
Внаслідок пошкодження високовольтної лінії живлення російськими терористами частина Херсону залишилась без світла
Частина Херсона залишилась без світла: у чому причина
13 серпня, 13:47
У Верховній Раді чимало симпатиків УПЦ МП
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
14 серпня, 13:00
Полковник ГУР у відставці Володимир Квачков потрапив у гучний скандал
Колишній російський розвідник отримав штраф за «приниження» армії
Вчора, 09:48

Політика

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
Верещук прокоментувала чутки про перехід на посаду міністра оборони
Верещук прокоментувала чутки про перехід на посаду міністра оборони
Кулеба йде у відставку? Очільник МЗС відреагував на чутки
Кулеба йде у відставку? Очільник МЗС відреагував на чутки
Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу
Ексдружина «загиблого» екснардепа Дейдея засвітила нові стосунки. Фото пари шокувало мережу
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії
МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
47K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9871
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
9082
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8752
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту