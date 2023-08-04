Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»

Потураєв вважає, що суспільство має прийняти рішення: або українська кіноіндустрія зазнає збитків, або потрібно цілеспрямовано її підтримувати

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв хвилюється за втрати для українських культурних креативних індустрій у випадку відсутності державної підтримки для вітчизняних серіалів та фільмів. Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

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«Втратити дуже багато для наших культурних креативних індустрій ми, на жаль, можемо, якщо ми не будемо їх підтримувати. Голлівуд без української гривні проживе, а українське кіно без української гривні не проживе», – заявив нардеп.

На думку Потураєва, скандал з фінансуванням серіалу «СМТ Інгулець» може дуже дорого коштувати, адже мова йде про цілу кіноіндустрію.

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Потураєв вважає, що суспільство має прийняти рішення: або свідомо йти на те, що українська кіноіндустрія зазнає збитків, які потім доведеться відновлювати роками, або цілеспрямовано її підтримувати.

«Що стосується порівнянь грошей на підтримку вітчизняного, не слід забувати, що фільм «Барбі» в Україні заробив 60 млн гривень, можливо, вже більше. Чому ніхто не дорікає українцям, які ходили в кіно? 60 млн гривень – це велика сума. Якщо взяти загалом, витрати на дозвілля, яке люди проводять, переглядаючи фільми: їдять попкорн, п’ють напої, то може набігти сума, яка не менше 200 млн гривень за останній місяць. Це з урахуванням шаленого успіху «Барбі». А що ж ніхто не дорікає пересічним громадянам за те, що вони ходять в кіно, п’ють колу і їдять попкорн», – сказав «слуга».

При цьому сам Потураєв не дорікає громадянам за те, що вони хочуть відволіктися від війни.

«Це нормально, це в природі людини і громадян тут звинувачувати немає в чому, але для того, щоб наша індустрія щось виробляла потрібна підтримка. Я ж кажу, якщо ми беремо витрати українців, які природні і абсолютно нормальні, на дозвілля, то вони десь приблизно співставні (з витратами на фінансування серіалів та кіно). Планувалося витратити 420-430 млн гривень на цей рік. Це бюджет цього року, а не двох місяців», – роз’яснив очільник комітету.

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Нагадаємо, в основі сюжету серіалу «Інгулець», на зйомки якого Міністерство культури виділило мільйони гривень, буде життя скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Поворознюка, який був у базі «Миротворця».

До слова, після скандалу навколо серіалу «СМТ Інгулець», на який із бюджету мали намір виділити 33 млн грн, продюсер проєкту Юрій Горбунов вирішив відмовитися від державного фінансування.