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Роман Шрайк Журналіст

Дві головні проблеми України

glavcom.ua
Українська армія потребує патронів, зброї та снарядів
фото: ЗСУ

Зараз ми втрачаємо позиції в Авдіївці, але якщо не отримаємо повноцінного бюджету військової допомоги на весь рік, можемо втратити набагато більше

Зараз у нас дві головні проблеми:

  • збереження і поповнення особового складу Сил оборони,
  • ухвалення бюджету допомоги США Україні.

Рішення військово-політичного керівництва я намагаюся не коментувати, можу тільки показувати зміни на карті. А ось виділення допомоги США оглядав регулярно, тож варто підвести риску і висловити свої подальші очікування.

Що було раніше

Додатковий бюджет для військової допомоги нам потрібен був ще влітку. Але настрої в Палаті представників були негативними, тож у червні Пентагон знайшов і реалізував шпарину – уцінив допомогу, передану у 2022-23 роках. Так було «знайдено» ще 6.2 млрд для поставок зі складів армії США. Якби цього не сталося, поставки припинилися б ще в липні.

Восени Палата представників повністю заслужила горду приставку №6, провалюючи майже все, що могла, але це було передбачувано, тому з кінця літа залишки бюджету стали розтягувати і дотягнули пакети допомоги до кінця грудня. Після цього поставки зі складів припинилися, тепер ми отримуємо тільки ту зброю, яку було замовлено Пентагоном у виробників у 2022-23.

Що зараз

Сенат після болісних переговорів нарешті ухвалив об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, який Джо Байден ініціював ще в середині жовтня.

Але спікер Палати представників відмовляється виносити його на розгляд, і сьогодні палата пішла на перерву до кінця лютого.

Тобто, як я і писав у попередніх постах (один, два), дія серіалу переноситься на березень.

Мої очікування

Думаю, що переговори будуть крутитися навколо викреслення з проєкту фінансової та/або гуманітарної допомоги, щоб залишити тільки військову. Як варіант – замість грантової форми приймуть кредитну (досі від США, на відміну від інших країн, усю допомогу ми отримували у вигляді грантів, тобто безоплатно).

Збір голосів за петицію про винесення на голосування проєкту, ухваленого Сенатом, можливий, але там така процедура, що можна не встигнути і до кінця березня. Цю можливість скоріше буде використано для тиску на спікера Джонсона – винесення проєкту без згоди спікера підриває його авторитет.

Сподіваюся, що протягом березня це питання буде так чи інакше вирішено. Розумію, що неотримання фінансової допомоги для нас вкрай болісно, але неотримання військової – смертельно.

А що, якщо ні?

На мою думку, у Байдена є ще дві опції:

  1. У програмі PDA (поставки зі складів Пентагону) залишилося $4,2 млрд. Їх не використовують, бо закінчилися кошти для відновлення запасів на складах, а Конгрес нові, як ми знаємо, не виділяє. Але, підозрюю, що якщо протягом березня питання з допомогою не буде вирішене, може бути ухвалене рішення, яке дасть змогу обійти це обмеження.
  2. Ще є програма EDA (передача «надлишків» зі складів). За нею можна відправляти в інші країни зброю на 500 млн на рік. Ця сума умовна, оскільки надлишки можна уцінити, але, звичайно, не до нуля. За цією програмою ще до вторгнення ми отримували патрульні катери і вертольоти Мі-17.

Чому б не використовувати ці дві опції зараз?

Ймовірно, якщо їх використати зараз, це остаточно поховає ухвалення проєкту допомоги в Палаті представників. Усі ці упороті почнуть верещати, що ось бачите, допомога йде, куди вже більше. І фініта.

Зараз ми втрачаємо позиції в Авдіївці, але якщо не отримаємо повноцінного бюджету військової допомоги на весь рік, можемо втратити набагато більше.

Загалом, схрещуємо пальці і сподіваємося на рішення в березні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бюджет Авдіївка Пентагон переговори обмеження

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