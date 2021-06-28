Сьогодні Зеленському вручать народну підозру за ст. 111 (державна зрада)

Обурені словами глави держави про ПВК Вагнера збираються сьогодні, 28 червня 2021 року, о 19:00 на вході до Офісу президента

Організатори акції вважають, що заяви Зеленського мають стати предметом розслідування

Рух Опору Капітуляції запрошує долучитися до початку процедури громадського розслідування та суду в справі про заявлене особисто президентом Володимиром Зеленським свідоме припинення спільної таємної операції українських та західних спецслужб проти бойовиків з російської ПВК Вагнера та передачі ним конфіденційних відомостей білоруському правителю Олександру Лукашенку.

З цією метою сьогодні, 28 червня 2021 року, на День Конституції, пройде мітинг на вході до Офісу президента.

Початок о 19:00.

«Політичні заяви Зеленського мають стати не предметом дискусій, а предметом кримінальних проваджень.

Коли правоохоронні органи недієздатні, а суди знаходяться під впливом Портнова, роль гаранта Конституції, права та закону має взяти на себе громадянське суспільство.

28 червня громадяни повідомлять Зеленському про підозру в скоєнні злочину за статтею 111 «Державна зрада», - йдеться в анонсі.

Туди ж запрошують прийти і партія «Демократична сокира», громадський діяч Сергій Стерненко, ветеранські спільноти.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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