Наступ Туреччини у Сирії: віцепрезидент США екстрено вилетить в Анкару



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Майк Пенс упродовж 24 годин вилетить в Анкару

Сполучені Штати продовжать чинити на Туреччину дипломатичний тиск зокрема додатковими санкціями, аби змусити припинити військову операцію в Сирії

Віцепрезидент США Майк Пенс екстрено вилетить в Анкару, щоби переконати турецьку владу зупинити наступ на півночі Сирії проти курдів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США Дональда Трампа.

За словами посадовця, Сполучені Штати продовжать чинити на Туреччину дипломатичний тиск зокрема додатковими санкціями, аби змусити припинити військову операцію в Сирії.

Вашингтон вважає, що наступ Анкари спричинив «безлад» у відносно спокійній північній частині Сирії.

США хочуть повернути ситуацію «в нормальне русло», головний елемент цього — припинення вогню.

«Під припинення вогню я маю на увазі, що сили на землі перестають рухатися. Звісно, турецькі сили, але я думаю, що ми, ймовірно, могли б говорити й про Сили демократичної Сирії (курдські союзники США — ред.)», — сказав представник адміністрації.

Нагадаємо, США вже запровадили санкції проти Туреччини через наступ у Сирії.

Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії.

9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.