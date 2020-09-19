Наступного тижня лікарі планують вивести Балуха з медикаментозного сну



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Володимир Балух вже 12 днів у лікарні у важкому стані

Наразі стан Володимира Балуха стабільний

Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого побили у столичному Гідропарку, стабільний. Про це сьогодні, 19 вересня, лікарі повідомили народній депутатці від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко.

«Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну», - переказала вона слова лікарів на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Балуха прооперували.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного.