Наступного тижня лікарі планують вивести Балуха з медикаментозного сну
Наразі стан Володимира Балуха стабільний
Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого побили у столичному Гідропарку, стабільний. Про це сьогодні, 19 вересня, лікарі повідомили народній депутатці від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко.
«Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну», - переказала вона слова лікарів на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.
За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.
8 вересня Балуха прооперували.
Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.
18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.
Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного.