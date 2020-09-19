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    Наступного тижня лікарі планують вивести Балуха з медикаментозного сну

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    Володимир Балух вже 12 днів у лікарні у важкому стані - Наступного тижня лікарі планують вивести Балуха з медикаментозного сну
    Володимир Балух вже 12 днів у лікарні у важкому стані

    Наразі стан Володимира Балуха стабільний

    Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого побили у столичному Гідропарку, стабільний. Про це сьогодні, 19 вересня, лікарі повідомили народній депутатці від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко.

    «Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну», - переказала вона слова лікарів на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня  Балуха прооперували

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного.

    Національна поліція України прокуратура кримінал Ірина Геращенко напад лікарня Володимир Балух
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