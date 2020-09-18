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    Кримінал

    Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного у нападі на Балуха

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    Звільненого з російської в&rsquo;язниці українського політв&rsquo;язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня - Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного у нападі на Балуха
    Звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня

    Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

    Правоохоронці готують клопотання про обрання чоловіку, підозрюваному у нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    «Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві 18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля Володимирові Балуху. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    Як повідомлялося, звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Пізніше стало відомо, що Балуху зламали ключицю та руку.

    Станом на 18 вересня Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну 

    Нагадаємо, колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку.

    Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

    Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    прокуратура суд кримінал політв’язні арешт напад Володимир Балух
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