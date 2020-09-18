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    Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну – Геращенко

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    Досі не відомо, скільки часу Балух знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, - зазначають лікарі - Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну – Геращенко
    Досі не відомо, скільки часу Балух знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, - зазначають лікарі

    «Європейська Солідарність» планувала делегувати Балуха першим номером виборчого списку до Київської обласної ради, - депутатка

    Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Лікарі стверджують, що пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну», – зазначила депутатка.

    За словами Геращенко, й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування.

    «Володя вже 11 днів в лікарні, в важкому стані. «Європейська Солідарність» планувала делегувати Балуха першим номером нашого виборчого списку до Київської обласної ради. Наразі це нереалістично...», – наголосила депутатка.

    Як повідомлялося, колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку.

    Нагадаємо, Балух досі без свідомості.

    Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

     

    Європейська солідарність Ірина Геращенко напад лікарня Facebook журналіст Володимир Балух
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