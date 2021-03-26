Заміна старого російського фюрера на молодого ніяких поліпшень для України не принесе

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Имперец всегда остаётся имперцем. И не важно одел он маску либерала или образ путиниста. На сайте «Свободу Навальному» оккупированный Крым обозначен, как часть России. Многие украинцы, и в том числе и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, обратились к организаторам этого движения, чтоб Крым убрали с карты, ведь весь цивилизованный мир признает эту территорию Украиной.

Но в ответ руководитель сети региональных штабов заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному».

Ну, что ж, после такого, пусть хоть сгниет этот Навальный на их зоне. Как я и говорил ранее, замена старого фюрера на молодого никаких улучшений для Украины не несет. Рейх остается Рейхом. Скорей бы уже они развалились.

А я напомню цитату из «Хищных вещей века» братьев Стругацких «Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо». Она очень хорошо подходит к истории с Навальным.