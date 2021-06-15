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    П’ять годин без перерви: стали відомі деталі зустрічі Байдена з Путіним

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    Байден та Путін зустрінуться на віллі XVIII століття Villa La Grange з видом на Женевське озеро - П’ять годин без перерви: стали відомі деталі зустрічі Байдена з Путіним
    Байден та Путін зустрінуться на віллі XVIII століття Villa La Grange з видом на Женевське озеро
    Фото з відкритих джерел

    Під час переговорів не запланована перерва на обід

    Завтра, 16 червня, в Женеві (Швейцарія) відбудеться зустріч американського лідера Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним. Представники ЗМІ дізналися подробиці зустрічі. Про це повідомляє Reuters.

    Байден та Путін зустрінуться на віллі XVIII століття Villa La Grange з видом на Женевське озеро. Це перша зустріч світових лідерів в статусі голова держави.

    Планується, що політики розмовлятимуть чотири – п’ять годин.

    Під час переговорів не запланована перерва на обід. Інформацію про відсутність спільного обіду підтвердив американський чиновник, коли Байден вилітав в Женеву.

    Першим на віллу приїде Путін. Там, до зустрічі з Байденом, у нього запланована розмова із президентом Швейцарії Гаєм Пармеліном. Вони розмовлятимуть в бібліотеці вілли, де зберігаються історичні книги в шкіряних обкладинках.

    Окрім Байдена на Путіна, під час розмови в кімнаті будуть держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та перекладачі.

    Безпеку та охорону перших осіб США та Росії забезпечують 3 -3,5 тис. правоохоронців.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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    Теги: США Путін час
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    П’ять годин без перерви: стали відомі деталі зустрічі Байдена з Путіним