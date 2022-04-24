«Негласний імунітет» заохочує окупантів до зґвалтувань

Російські військові не несуть жодної відповідальності за грабунки та насильства, скоєні в Україні

Баронеса Хелена Кеннеді, член групи юристів, яка збирає докази військових злочинів російської армії в Україні, вважає, що причиною великої кількості зґвалтувань є «негласний дозвіл» російським військовим. Про це британська правозахисниця заявила у своєму інтерв'ю Sky News.

За її словами, зараз зібрані дані свідчать про «серйозні злочини», скоєні агресором.

При цьому вона зазначає, що російські військові, які здійснюють зґвалтування, мають свого роду «імунітет», оскільки поки що ніхто не був покараний за такі дії в армії Росії.

Нагадаємо, що у столиці Естонії, Таллінні, декілька днів поспіль жінки виходили до посольства РФ на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами-терористами.

Як раніше повідомлялося, дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

На думку посла Великої Британії в Україні, зараз російські окупанти взяли до свого «арсеналу» зґвалтування як знаряддя війни.