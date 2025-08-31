Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом

Для виправлення даних необхідно зробити декілька простих кроків

У випадку помилки під час передачі за електроенергію помилку можна виправити до 3 числа через чат-бот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Алгоритм передачі даних:

зайдіть у чат-бот;

оберіть “Передати покази” та внесіть правильні дані;

якщо бот попросить — надішліть фото лічильника (мають бути видні покази, серійний номер і зони споживання)

Щоб переконатися, що система зафіксувала вірні дані, відкрийте чат-бот ДТЕК, перейдіть до «Меню», потім виберіть «Передати показники» та подивіться останні.

Нагадаємо, що українці продовжуть платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт/год. Ціна залишиться стабільною щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 480. Це означає, що в липні підвищення тарифу не буде, і побутовим споживачам не доведеться переплачувати за світло.

Зауважимо, що деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості. Для її отримання потрібно подати заявку до Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ або особисто звернувшись до відділення Пенсійного фонду чи надіславши поштою необхідні документи.

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року Україна перейшла на європейські стандарти електроживлення. Замість 220 вольт у розетках тепер номінальна (тобто середня) напруга 230 вольт.