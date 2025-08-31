Головна Новини
search button user button menu button

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
В ДТЕК розповіли, як виправити неправильно подані покази
фото: Полтавщина

Для виправлення даних необхідно зробити декілька простих кроків

У випадку помилки під час передачі за електроенергію помилку можна виправити до 3 числа через чат-бот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі». 

Алгоритм передачі даних:

  • зайдіть у чат-бот;
  • оберіть “Передати покази” та внесіть правильні дані;
  • якщо бот попросить — надішліть фото лічильника (мають бути видні покази, серійний номер і зони споживання)

Щоб переконатися, що система зафіксувала вірні дані, відкрийте чат-бот ДТЕК, перейдіть до «Меню», потім виберіть «Передати показники» та подивіться останні. 

Нагадаємо, що українці продовжуть платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт/год. Ціна залишиться стабільною щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 480. Це означає, що в липні підвищення тарифу не буде, і побутовим споживачам не доведеться переплачувати за світло.

Зауважимо, що деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості. Для її отримання потрібно подати заявку до Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ або особисто звернувшись до відділення Пенсійного фонду чи надіславши поштою необхідні документи.

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року Україна перейшла на європейські стандарти електроживлення. Замість 220 вольт у розетках тепер номінальна (тобто середня) напруга 230 вольт.

Читайте також:

Теги: електроенергія комуналка ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самовільні врізки в газову мережу обійдуться громадянам дорого
Самовільна врізка в газову трубу: які штрафи передбачені та в чому небезпека
15 серпня, 12:47
Газ можуть відключити навіть за найменші борги
Українці можуть залишитись без газу навіть за борг в декілька гривень: деталі
13 серпня, 11:25
Через негоду на Київщині сотні тисяч сімей залишились без світла
Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки
7 серпня, 13:17
Дефіцит потужностей уже давно став постійною рисою української енергосистеми
Перегляд прайс-кепів дозволить гарантувати імпорт та уникнути відключень у серпні – експерт
2 серпня, 17:05
ДТЕК відзвітував про суму інвестицій у підготовку до наступної зими
ДТЕК відзвітував про суму інвестицій у підготовку до наступної зими
30 липня, 16:34
Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині
28 липня, 13:53
ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії
Найбільший український енергохолдинг заявив про великі плани на Європу
19 липня, 14:09
Найдешевше заряджати електрокар вдома, користуючись нічним тарифом
Липневі тарифи: скільки коштує зарядити електрокар в Україні
19 липня, 13:00
ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему
ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему
16 липня, 15:07

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7331
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6961
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
6056
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
29 серпня, 04:25

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua