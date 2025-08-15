Головна Гроші Особисті фінанси
Самовільна врізка в газову трубу: які штрафи передбачені та в чому небезпека

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Самовільна врізка в газову трубу: які штрафи передбачені та в чому небезпека
Самовільні врізки в газову мережу обійдуться громадянам дорого
фото: Varta1

Самовільні з’єднання можуть призвести до отруєння, пожежі або вибуху

Самовільне підключення до газових мереж в Україні загрожує порушникам не тільки штрафом у розмірі 100 грн, а й повним відключенням газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на консультаційний центр «ГазПравда». 

Що таке врізка

Врізки – це самовільні підключення до газової мережі без дозволу та контролю фахівців. Оператори газорозподільних мереж незаконні врізки особливо часто виявляють під час холодного сезону, але й влітку подібні випадки трапляються.

Найпростіший варіант – обхід лічильника через штуцер, складніший – прихований газопровід у приватному будинку. Подібні з’єднання часто мають негерметичні стики, що створює ризик витоку газу. Це може призвести до отруєння, пожежі або вибуху.

Як можна виявити незаконну врізку

Фахівці «Газмережі» та інших операторів ГРМ регулярно проводять перевірки лічильників газу. Під час таких перевірок увагу звертають на зовнішній стан лічильника, наявність пошкоджень та слідів втручання.

Спеціалісти також аналізують споживання газу. Якщо обсяги спожитого палива стали різко відрізнятися від звичних показань – це може свідчити про ймовірне незаконне підключення.

Огляди мереж і пошук джерел часто виявляють самовільні підключення. Також сусіди можуть повідомляти про підозрілі дії, що допомагає операторам швидше виявити порушення.

Покарання за незаконну врізку

Споживачів спонукає на незаконну врізку бажання зекономити на сплаті комунальних послуг. Однак у більшості випадків це обернеться значно більшими витратами, ніж платіжка за реально спожитий газ.

Зокрема, після виявлення факту порушення помешканню донарахують необліковані куби за період від шести місяців до двох років. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж два роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права. Отже, за два роки на таких порушників, очікує чималий «фінансовий сюрприз», часто у понад 100 тис. грн.

Крім того, газопостачання припиняють до повного погашення боргу й офіційного відновлення. Воно передбачає оформлення технічних умов, проєктування й оплату послуг оператора.

Зазначимо, що до повного відключення газу може призвести й невеликий борг. Сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень.

