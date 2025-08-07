Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки

Через негоду на Київщині сотні тисяч сімей залишились без світла

Без електроенергії ще залишаються близько 21 тис. споживачів

Внаслідок негоди на Київщині без світла залишились тисячі сімей. Станом на ранок енергетики вже відновили 147 ліній електропередачі 10 кВ та повернули світло понад 120 тисячам родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Наразі без електропостачання залишаються ще близько 21 тис. споживачів. Знеструмленими до цього часу є ще 30 ліній середньої напруги. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Київщині.

«Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють у посиленому режимі. Всі відновлювальні роботи мають бути завершені до кінця доби, а електропостачання – повернуте кожному споживачу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня, погода в столиці різко змінилась. Ясне небо затягнули хмари й Київ накрила сильна гроза з рясним дощем, а в деяких районах столиці навіть випав град.

За короткий час у центральних районах міста випала півмісячна норма опадів. На деяких ділянках столичних доріг були локальні підтоплення.

Негода спричинила повалення десятків дерев. Також на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів спостерігались зміни в русі громадського транспорту.

Після негоди розпочалась ліквідація наслідків стихії. Працівники гідрослужб прибирали воду та чергували біля проблемних ділянок.

Тоді КМДА зафіксувала 76 повалених та 86 пошкоджених дерев унаслідок сильної зливи. Працівники районних підприємств з утримання зелених насаджень прибирали територію, а в Дарницькому районі ліквідація триває до цього часу.